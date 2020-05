Журналы AnOther и Another Man станут одним изданием

Уже в этом году издания AnOther и Another Man объединятся в одно, которое будет выпускаться один раз в полугодие.

Владельцы изданий AnOther и Another Man объявили о том, что осенью 2020 года журналы объединятся. Новый журнал будет выпускаться два раза в год. Его главным редактором станет Сюзанна Френкель, возглавляющая сейчас AnOther, а главред Another Man Джефферсон Хэк займет пост редакционного директора. Комментируя новость, Хэк отметил: «Как одно из самых влиятельных изданий в мире моды с непревзойденным списком авторов AnOther Magazine давно установил повестку в области моды и культуры. Этот перезапуск объединит нас, чтобы еще больше сконцентрировать наше внимание на самом важном, изменить наши ценности и пересмотреть ориентиры журнала в связи с новым для всех нас будущим».