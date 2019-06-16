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Артем Кузелев

Жюли де Либран запускает собственную марку

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  • 16 Июня 201912:40
Сюжеты: Sonia Rykiel

Расставшаяся с парижским домом Sonia Rykiel дизайнер представит дебютную коллекцию собственного бренда на Неделе высокой моды.

Минувшей весной Жюли де Либран покинула пост креативного директора парижского дома Sonia Rykiel, который занимала с 2014 года. Однако останавливаться, чтобы передохнуть, она не собиралась. На днях Жюли сообщила, что запустила собственную марку Julie de Libran, дебютную коллекцию которой собирается представить в конце месяца на Неделе высокой моды.

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