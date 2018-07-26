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Артем Кузелев

Жюри Woolmark Prize подвело промежуточные итоги

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  • 26 Июля 201812:31

В Нью-Йорке были объявлены имена четырех последних финалистов премии для модных дизайнеров.

Жюри ежегодного конкурса модных дизайнеров Woolmark Prize назвало имена еще четырех финалистов этого года. К восьми победителям других региональных полуфиналов присоединились Брэндон Максвелл, Альбус Люмен, Вилли Чаввария и американская марка Colovos. Теперь двенадцати претендентам на победу предстоит создать собственные капсульные коллекции одежды из шерсти мериноса. Имена победителей будут названы в феврале будущего года в Лондоне.

Две главные награды по 100 000 австралийских долларов получат лучшие дизайнеры женской и мужской одежды, такая же премия будет вручена создателю самой инновационной коллекции. Кроме того, все финалисты получат возможность продавать свои коллекции в таких известных магазинах, как Harvey Nichols, Lane Crawford, Mytheresa.com и Hudson’s Bay Co.

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