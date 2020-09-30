Зима в Reebok: город будет покорён!

Reebok представляет новую зимнюю коллекцию для городских жителей, которые каждый день покоряют стихию урбана и готовы выйти за его рамки – чтобы встретиться с силами природы. Для этого им нужна одежда и обувь, в которых стиль и функциональность объединяются в мощный тандем.

Флагман новой коллекции кроссовки Zig Kinetica Edge графично переносят нас с городских улиц на непокоренные пики. Зимняя вариация узнаваемой модели Zig дополнена утеплителем Thinsulate, водоотталкивающей обработкой верха, подошвой с ультраотзывчивым пеноматериалом Reebok Floatride Fuel и цепкой подметкой. Дизайнерам и инженерам Reebok удалось применить передовые технологии в лучшем виде.

Также в коллекцию вошли теплые удлиненные куртки, худи, шапки, спортивные брюки для мужчин и легинсы для женщин. Все элементы можно легко сочетать между собой.

В визуальной части кампании Reebok совместил скалы, ледники и северные моря с городской средой, демонстрируя универсальность коллекции – в ней можно запросто ощутить себя первооткрывателем новых территорий и смыслов.

Проводниками между двумя мирами – города и природы – выступают молодые таланты: в представленном видео и лукбуке дрим-поп дуэт Mashmellow, чьи работы отсылают одновременно к пост-панку и к мечтательным серенадам The Sundays и Adorable, смело выходит на уличные просторы. А дизайнер Кира, которая лавирует между моушн-дизайном и фотографией, и художник Дима, отталкиваясь от монументально-декоративной живописи в сторону картин не для всех, вдруг оказываются в центре зимних событий.

​Кроссовки Zig Kinetica Edge с утеплителем Thinsulate в размерной сетке унисекс доступны в четырех цветовых сочетаниях, и вместе с одеждой уже в продаже в фирменных магазинах Reebok и на Reebok.ru.

О бренде Reebok

Reebok International Ltd. со штаб-квартирой в Бостоне (штат Массачусетс, США) является ведущим мировым дизайнером, продавцом и дистрибьютором одежды, обуви и оборудования для спорта, фитнеса и повседневной жизни. Reebok — это глобальный бренд и настоящий «пионер» индустрии спортивных товаров с богатой историей и легендарным фитнес-наследием. Компания разрабатывает продукты, технологии и программное обеспечение для постоянного развития, достижения максимальных спортивных результатов и реализации собственного потенциала. Reebok объединяет поклонников фитнеса и всячески поддерживает их убеждения, будь то тренировки в зале, бег, ходьба, танцы, йога или аэробика. Лайфстайл направление Reebok Classic создано для повседневного использования и вдохновлено богатым историческим наследием бренда в фитнес-индустрии.

Reebok входит в состав компании adidas и является эксклюзивным поставщиком экипировки для UFC (Ultimate Fighting Championship); генеральным спонсором серии Ragnar Relay, а также производителем одежды для групповых тренировок Les Mills.