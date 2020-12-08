Вход
ADV



Интересно
Все сюжеты
Артем Кузелев

Зимние фэшн-события Италии изменили расписание

  • 97
  • 0
  • 08 Декабря 202010:20

Неопределенность и ограничительные меры, связанные с пандемией, заставили организаторов фэшн-мероприятий передвинуть расписание.

Стало известно, что одна из важнейших мировых обувных выставок Micam Milano пройдет на месяц позже – с 20 по 24 марта 2021 года. В эти же дни в выставочном центре Fiera Milano состоятся ярмарки Mipel, Homi, Lineapelle и TheOneMilano, объединенные тематическим хэштегом #strongertogether – «сильнее вместе».

Что касается традиционной Недели моды в Милане, то на данный момент утверждены даты показов с 28 февраля по 1 марта 2021 года. Флорентийская ярмарка Pitti Uomo перенесена на полтора месяца и состоится 21-23 февраля 2021 года. Одновременно пройдут мероприятия Pitti Filati и Pitti Bimbo.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2020
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru