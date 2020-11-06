Зимние мастхевы и знаковые модели в новой капсуле YOU WANNA

Российский бренд YOU WANNA представил новую капсулу знаковых моделей: неоновые цвета сменили приглушенные оттенки, которые добавят ощущение спокойствия и равновесия в этом сезоне, а минималистичный крой и уютный oversize помогут чувствовать себя комфортно и уместно в любой ситуации.

Пальто-рубашка из хлопка и удлиненный вариант из смесовой шерсти в сочетании с утепленными костюмами в оптимистичных оттенках оливкового и бежевого подойдут для длительных прогулок. Брюки из эко-кожи можно дополнить водолазкой в рубчик или джемпером с открытой спиной и декоративной цепью.

Невесомый экологичный пуховик – ключевая модель осенне-зимней капсулы. Утеплитель из био-пуха обеспечивает теплоизоляцию и комфорт от -10˚ до - 40˚, а технология его производства - высокую износостойкость, благодаря которой изделие будет актуально не один сезон.

Белый и серый, бежевый и зеленый – мягкие оттенки идеально дополняют друг друга, поддерживая баланс в образе и настроении. Изделия из капсулы легко сочетаются между собой и помогут быстро создавать новые образы, освобождая время для себя и всего остального.