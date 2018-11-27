Зимние новинки Columbia в STREET BEAT KIDS

Вещи для настоящей зимы - в сети магазинов одежды и обуви для детей и подростков STREET BEAT KIDS. Куртки Columbia предназначены для долгих путешествий в городе и на природе.

Модель представлена в двух цветах: фиолетовом и розовом. Удлиненный силуэт дает надежную защиту от холода и ветра. При создании куртки использована технология Omni-Heat, которая сохраняет тепло за счет инновационных серебристых точек, расположенных с внутренней стороны изделия. Регулируемые манжеты и капюшон дополнительно защищают от непогоды.

Зимняя куртка Columbia в двух расцветках доступна онлайн и в магазинах сети в Москве и Санкт-Петербурге. Стоимость - 5 990 рублей.