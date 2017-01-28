Зимние WR.UP® SNOW от FREDDY

WR.UP®, революционные брюки из джерси с push-up эффектом, запатентованные брендом Freddy, теперь представлены в зимнем варианте.

Брюки придутся по душе российским модницам, ведь они идеальны как для спусков с заснеженных склонов, так и для активного отдыха и прогулок по городу.

В линейке представлены три модели: со свободной посадкой, с завышенной талией и скинни. Теплые брюки выполнены из плотной стрейчевой ткани D.I.W.O.® и оснащены влаговыводящей мембраной, благодаря чему их можно носить без термобелья и ненавистных колготок.

Сочетание черного и белого давно стало классикой, как стали классикой брюки WR.UP® от Freddy. Мороз и холод – не повод отказываться от красивых женственных вещей. WR.UP® SNOW тому подтверждение.