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fashion reporter

Зимние WR.UP® SNOW от FREDDY

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  • 28 Января 201712:13

WR.UP®, революционные брюки из джерси с push-up эффектом, запатентованные брендом Freddy, теперь представлены в зимнем варианте.

Брюки придутся по душе российским модницам,  ведь они идеальны как для спусков с заснеженных склонов, так и для активного отдыха и прогулок по городу.

В линейке представлены три модели: со свободной посадкой, с завышенной талией и скинни. Теплые брюки выполнены из плотной стрейчевой ткани D.I.W.Oи оснащены влаговыводящей мембраной, благодаря чему их можно носить  без термобелья и ненавистных колготок.

Сочетание черного и белого давно стало классикой, как стали классикой брюки WR.UP® от Freddy. Мороз и холод – не повод отказываться от красивых женственных вещей. WR.UP® SNOW  тому подтверждение.

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