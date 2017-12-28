Зимний Fashion бал от модельного агентства TOP SECRET kids

26 декабря состоялось чудесное событие – традиционный зимний Fashion бал от модельного агентства T OP SECRET kids и его руководителя и основателя Дарьи Черныш.

Яркое и волшебное событие уже в одиннадцатый раз успешно проходит в канун Нового года в Ювелирном доме «Эстет». Бал - это настоящий фестиваль красоты и детства, призванный привлечь внимание к воспитанию молодого поколения через культуру, эстетику, модные тенденции и тренды.

В показах приняли участие профессиональные модели агентства T OP SECRET kids, а так же самые юные дебютанты бала, делающие первые шаги в мире моды. Атмосфера праздника, сказки и волшебства, модные показы и звездные гости сделали этот вечер незабываемым!

Новые коллекции представили ведущие российские дизайнеры: Анастасия Мишина (бренд Stasia&Stasiа), Людмила Хазова (бренд #Bolero), а также бренды Choupette, #JanSteen, L'EREDE, #Evelinkids, #AnjKids и BABY’S JOY.

Для гостей Fashion Бала была приготовлена великолепная шоу программа с участием звездных гостей, а так же сюрпризом вечера стало появление Дедушки Мороза и Снегурочки. В программе приняли участие: певица Букатара, группа «Корни», полуфиналист «Детской Новой волны 2017» Kain Rivers, суперзвезда шоу "Голос. Дети" на Первом Арина Данилова, победительница детского Евровидения 2016г. Софья Фисенко, актриса, звездочка телесериала "Воронины" Маша Ильюхина и певец, актер, участник шоу "Голос. Дети" Илья Бортков.

Партнерами проекта стали: Cronwell Hotels & Resort – галерея отелей европейского уровня, интернет – магазин Little Gentrys, бренд профессиональной косметики для волос премиум – класса из Италии DAVINES, сеть авто городков Motor City, Марфо-мариинское благотворительное общество, бренд детской одежды Choupette и аксессуары Baby’s Joy.

Режиссер-постановщик Fashion Бала – директор TOP SECRET kids Дарья Черныш. Информационная поддержка: World Fashion Channel, портал intermoda.ru.

Фото - Дима Бабушкин