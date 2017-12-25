Зимний Lookbook универмага TREND ISLAND

Зимы – совсем не повод отказаться от ярких и запоминающихся образов. Новый лукбук от универмага TREND ISLAND – это наглядное пособие, как одеться одновременно тепло и стильно. За основу зимнего гардероба стоит взять классическое пальто, объемный пуховик и, конечно, парку. Настроение создает палитра в природных оттенках - бордовый, горчичный, коричневый и бежевый, а главными акцентами служат объемные шапки и шарфы.

Несколько советов от стилистов универмага TREND ISLAND на зиму:

Шубы из экомеха снова в тренде. Благодаря современным технологиям, они согревают не хуже натуральных, а их доступная цена и разновидность материала позволяют экспериментировать, имея в гардеробе варианты на все случаи жизни;

В качестве акцента в осенне-зимнем образе используйте объемные шапки, шарфы и даже перчатки или варежки контрастных цветов;

Чтобы чувствовать себя максимально комфортно даже в самую холодную погоду, можно надеть шерстяной жакет поверх водолазки и пуховик. В таком образе точно не замерзнуть;

Самая универсальная обувь на зиму в городе – ботинки на шнуровке. Их можно носить с теплыми носками или стельками и одеждой в классическом стиле или использовать в повседневных и спортивных образах.

В съемке использовались вещи из корнеров Vagabond, Haute July, Ze Shop, Lorani, Trends Brands, Chaika Store, Marou, Icon Jeans, Rich&Royal и Usual Suspects.