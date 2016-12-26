Зимняя линия Highland Creek от Deichmann

Deichmann, бренд обуви и аксессуаров номер 1 в Европе, представляет новинку в своем портфолио – обувь для настоящей русской зимы Highland Creek, в том числе морозостойкие модели с меховой отделкой и ботинки для трекинга.

Высокие шнурованные ботинки из натуральной кожи или полусапожки из замши на устойчивом каблуке: все модели линии надежно защищают от влаги и холодов благодаря запатентованной мембране DEI-tex, позаимствованной у профессиональной спортивной обуви. Повышает градус и отделка из высококачественного искусственного меха, а доводит до кипения контрастная кожа в области голенища – специально для поклонников активного зимнего отдыха, не гнушающихся модными тенденциями.

Мужская коллекция получилась более спортивной. Высокие ботинки для трекинга помимо объемной подошвы из легкой термопластичной резины оснащены водоотталкивающей мембраной и внутренней стелькой из сеточного материала. В свою очередь, верхняя часть дополнена замшевыми и текстильными вставками, а также прострочкой ярких контрастных цветов.

Коллекция Highland Creek будет представлена во всех российских магазинах Deichmann.