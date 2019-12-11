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Диана Мицкевич

Зимняя сказка: LUSH представил праздничную коллекцию

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  • 11 Декабря 201910:21
Сюжеты: Косметика и парфюмерия, Рождество и Новый год

Британский поставщик ярких спа-эмоций LUSH вновь удивил фантастическими идеями, на этот раз, новогодними! Например, нам предлагают принять ванну с Рудольфом - бомбочкой в виде мордашки оленя, наполненной экстрактами розы и сладким ароматом марципана. 

Кроме этого, в арсенале волшебников LUSH забавный мыльный Мимимишка из какао-масла, Пингвин с растворимыми конфетками-хлопушками, Нос Снеговика с морковным соком и сам Снеговик-Мечтатель с маслами китайского кедра и лаванды! 

А ещё - множество позолоченных, серебристых, перламутровых, глянцевых, мерцающих и бархатистых бомбочек, желе и муссов всех цветов радуги в виде любимых с детства героев сказок, легенд и рождественских историй с ароматом драгоценных масел, пряностей и экзотических плодов со всего света! 

Кстати, одну из бомбочек для ванны креативная команда LUSH посвятила не сказочному персонажу, а неповторимой  героине книги и кинофильма "Завтрак у Тиффани" Холли Голайтли! 

Одноименная мятно-серебристая  бомбочка соткана из пряного ассорти масел бразильского апельсина, листьев корицы и горького миндаля в сочетании с элегантным экстрактом гардении.

 

Устройте себе новогодний спа-праздник в домашней ванне - и волшебство не заставит себя долго ждать! 

Автор: Диана Мицкевич 

 

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