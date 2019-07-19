Змей Горыныч и дневная программа на Международном фестивале фейерверков «Ростех»

Организаторы объявили дневную программу и рассказали, что еще ждет гостей фестиваля, помимо незабываемого шоу фейерверков от ведущих пиротехников мира.

17 и 18 августа в Москве в Братеевском каскадном парке пройдет Международный фестиваль фейерверков «Ростех», который в этом году посвящен теме театра.

Помимо захватывающего вечернего шоу от ведущих пиротехников из Аргентины, Италии, Испании, Канады, Пакистана, Португалии, России и Франции, гостей ждет уникальное светопроекционное шоу и насыщенная дневная программа.

Светопроекционное шоу

Впервые во время церемонии открытия и закрытия фестиваля будут использованы специальные 30-метровые башни, оснащенные световым и пиротехническим оборудованием, которые позволят сделать шоу еще более красочным и запоминающимся. Зрители увидят оригинальные образцы пиротехники со всевозможными эффектами, разнообразных цветов и фигур, а за счет высоты башен удастся максимально выгодно раскрыть возможности светопиротехнического искусства. Это точно стоит увидеть!

Арт-объекты

В этом году парк украсят арт-объекты, созданные по проекту известного архитектурного бюро Wowhaus.

Специально для юбилейного фестиваля будет создан талисман — пятиметровый огнедышащий Змей Горыныч — герой русского фольклора и множества кино- и театральных постановок. Это трехголовое существо, пасти которого будут заряжены пиротехникой. Крылья сказочного персонажа будут двигаться с помощью специальных механизмов.

Змей Горыныч будет не единственным мифическим героем на фестивале: в арт-объекте, прототипом которого стал «Кукольный домик», поселятся и другие сказочные существа. Здесь можно будет встретить персонажей произведений А.С. Пушкина, М. Метерлинка, П.И. Чайковского. А привести героев в движение гостям помогут специальные механизмы, на создание которых вдохновили инженерные находки передвижных кукольных театров прошлого.

Дневная программа

Театр на фестивале будет воплощен в самых разных формах, позволяющих простому зрителю превратиться в активного участника и создателя собственного театрального образа.

Так, в «Театральной мастерской» каждый сможет создать марионеточный театр с оригинальными декорациями и персонажами, а также смастерить красочный парик или усы — лучший способ влиться в карнавальную атмосферу фестиваля.

И, конечно, у гостей фестиваля появится возможность заглянуть в «Закулисье». Здесь можно будет создать афишу для спектакля или попробовать себя в искусстве театрального грима.

Как и вечернее шоу фейерверков, дневная программа не обойдется без международного участия. В зоне «Японского театра» гости познакомятся с культурой Страны восходящего солнца и театром Камишибай, который соединяет в себе использование нарисованных вручную изображений и живое повествование рассказчика.

Впервые на мероприятии заработает «Фестиваль ТВ». Любой желающий сможет познакомиться с этапами телевизионного процесса, от грима до выпуска на экраны. А самые смелые смогут попробовать себя в роли диктора и записать на камеру новости фестиваля, которые будут транслироваться на экраны, расположенные на территории всего парка. Возможно, это та самая минута славы!

Кроме этого, гостей фестиваля ждет множество спортивных и игровых активностей, в том числе скалодром, полоса препятствий, петанк, мини-гольф, йога, зумба, танцевальные мастер-классы и другие.

Для самых юных посетителей будет работать зона от создателей мультфильма «Маша и Медведь», бассейн с шариками, детский аттракцион «Паровозик», площадка проекта «Мастерславль» и многое другое.

Фудкорты на территории парка будут представлены тридцатью лучшими гастрономическими проектами.

«Международный фестиваль фейерверков “Ростех” это не только соревнования лучших пиротехнических команд мира, а настоящий большой праздник для всей семьи. Для многих гостей поход на фестиваль стал ежегодной традицией, это не может не радовать, ведь это именно то, к чему мы стремились, — комментирует помощник генерального директора Государственной корпорации “Ростех”, председатель совета директоров компании — организатора фестиваля “Пиротехнические технологии” Юлия Воронова. — Также очень важным моментом для нас является социальная составляющая мероприятия. По традиции часть выручки от продаж билетов будет направлена в благотворительные фонды — партнеры фестиваля».

Музыкальная программа

Помимо дневных развлечений, с 18:30 до 20:30 на главной сцене фестиваля выступят российские музыканты. 17 августа хедлайнерами концертной программы станут певица Ёлка и группа «Браво». Во второй день фестиваля гостей ждет выступление Димы Билана и Юлианны Карауловой.

Шоу фейерверков

После выступлений хедлайнеров, в 21:00, начнется незабываемое пиротехническое шоу, откроет которое победитель прошлого года — команда PRIVATEX PYRO S.R.O из Словакии. Конкурсная программа будет состоять из двух частей: визитной карточки участника — фейерверка в цветах национального флага под музыку с национальным колоритом — и произвольной программы. Каждая из 8 стран-участниц готовит премьеру пиротехнического спектакля на музыку популярных во всем мире произведений оперы, балета, оперетты и мюзикла. Перед каждым выступлением ведущий будет делать краткий экскурс в историю этих театральных произведений.

За техническими тонкостями выступлений будет следить компетентное жюри международного класса.

Мероприятие уже в пятый раз проводится при поддержке Правительства Москвы. В прошлом году за два дня шоу посмотрели более 700 000 зрителей.

Вход на фестиваль для детей до 7 лет включительно бесплатный (в сопровождении взрослых с билетами).

Также посмотреть пиротехническое шоу можно будет посмотреть с борта теплохода. Билеты на сайте pyrofest.ru.

Организатор фестиваля — компания «Пиротехнические технологии».

Фестиваль проводится при поддержке государственной корпорации «Ростех» и комитета по туризму города Москвы.

Ознакомиться с программой и приобрести билеты можно на сайте фестиваля pyrofest.ru. Стоимость билетов — от 500 рублей. Цены на билеты ближе к фестивалю будут увеличиваться.

Сайт фестиваля доступен на русском, английском и китайском языках.

Справка:

Компания «Пиротехнические технологии» является организатором Международного фестиваля фейерверков «Ростех» и лидером в области организации и проведения масштабных пиротехнических показов.

Компания разрабатывает концепции и проводит пиротехнические показы любого уровня сложности с использованием последних разработок в области пиротехнических технологий и фейерверочного искусства.

Госкорпорация «Ростех» — российская корпорация, созданная в 2007 году для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. В ее состав входит более 700 организаций.

Одной из ключевых задач Ростеха является внедрение нового технологического уклада и цифровизация российской экономики. В состав Госкорпорации «Ростех» входит большинство пиротехнических предприятий России, в том числе по производству пиротехнических изделий.