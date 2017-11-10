Знаковые выходы на подиум в одной книге

Алекс Фьюри из журнала AnOther стал автором книги, посвященной 60-летней истории традиционных модных показов.

Книга Фьюри получила название Catwalking: Photographs by Chris Moore и представляет собой не просто рассказ об истории подиума, но подробное исследование творческого наследия фотографа Криса Мура. Даже если кто-то из современников не знаком с этим именем, он все равно знает несколько знаковых его снимков. Мур известен как мастер подиумной съемки, который начинал карьеру еще 1950-х годах. Естественно, издание роскошно иллюстрировано и станет идеальным подарком для ценителей или украшением коллекции.