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Артем Кузелев

Знаковые выходы на подиум в одной книге

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  • 10 Ноября 201716:12

Алекс Фьюри из журнала AnOther стал автором книги, посвященной 60-летней истории традиционных модных показов.

Книга Фьюри получила название Catwalking: Photographs by Chris Moore и представляет собой не просто рассказ об истории подиума, но подробное исследование творческого наследия фотографа Криса Мура. Даже если кто-то из современников не знаком с этим именем, он все равно знает несколько знаковых его снимков. Мур известен как мастер подиумной съемки, который начинал карьеру еще 1950-х годах. Естественно, издание роскошно иллюстрировано и станет идеальным подарком для ценителей или украшением коллекции.

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