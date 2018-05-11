Знаменитости на модной вечеринке New Balance

10 мая 2018 в пространстве New Balance Residence состоялась глобальная презентация-вечеринка с участием руководителя группы по производству футбольной коллекции New Balance Робом Шелдоном и Романом Павлюченко.

Впервые у поклонников бренда появилась возможность приобрести смешанную линейку продукции, в которой присутствует полная футбольная экипировка, актуальная в преддверии одного из крупнейших за историю страны футбольных событий, и модели lifestyle!

Гостями мероприятия стали: футболист Роман Павлюченко, комментатор Никита Ковальчук, Марина Ким, Карен Адамян, Екатерина Вилкова, Екатерина Вуличенко, Анастасия Меськова, Мари Коберидзе, Иляна Эрднеева, Муся Тотибадзе, Ким Белов, Александра Ребенок, Ясмина Муратович,Таисия Румянцева, Алексей Калабин и Алена Чендлер, Урсула Ким, Юлия Квин, Ян Гэ, Глеб Калюжный, Федор Гамалея, Яна Валенсия, Игорь Андреев, Даниил Радлов и другие.

За музыкальное настроение футбольной вечеринки отвечали DJ Пирумов и DJ Чагин, основатели легендарных Flammable DJs.

Гости приняли участие в экспрессивном перформансе от аргентинского стрит-художника Малкольма Рокса, воплотив яркий и двойственный характер линейки Otruska в арт-шедевре.

Линейка Otruska Pack олицетворяет двойственную природу атаки, которой присущи яростный напор и введение противника в заблуждение.

В дизайне прослеживаются ключевые отсылки к России, где в этом году пройдет одно из крупнейших за историю страны футбольных событий. В серии Otruska Pack публика впервые увидит новые футбольные бутсы Tekela и обновленную модель Furon 4.0. Кроме того, в линейке будут представлены кроссовки 574 Sport и модель Fresh Foam Cruz Sport. Каждый из продуктов сделан с деталями в оттенках белого и огненно-красного.

В кроссовках Fresh Foam Cruz Sport легкий верх сочетается с мягкой амортизацией Fresh Foam, что обеспечивает отменный комфорт и исключительный стиль. В кроссовках используется необычайно мягкая легковесная амортизация Fresh Foam в районе середины стопы и верх из тянущегося по двум направлениям материала с актуальной союзкой в средней части стопы, тем самым объединяя стиль и комфорт.

Модель 574 Sport разработана с целью поддержать связь между профессиональной экипировкой и обувью в спортивном стиле. Классическая модель New Balance была дополнена фирменной современной технологией амортизации Fresh Foam для достижения максимального комфорта. Эти кроссовки ярко иллюстрируют приверженность бренда New Balance качеству изготовления и материалам класса «премиум».

Новые бутсы Tekela из линейки Otruska Pack созданы для новаторов, сделавших упор на скорость и маневренность, чтобы изменить исход игры. Благодаря полностью изготовленному из микрофибры верху с динамически подвижными нашивками в бутсах Tekela спортсмен получает исключительную стабилизацию и отличную посадку. Подметка разработана с целью обеспечить высокую скорость и мобильность. В ней использован термопластичный полиуретан с встроенным нейлоновым каркасом и конусообразные шипы, благодаря которым достигается оптимальное сцепление при развороте на 360°. Завершает картину хромированный финиш подметки огненно-красного цвета.

Высокая скорость бега, точность удара и ускорение – то, ради чего создавались бутсы модели Furon 4.0 из линейки Otruska Pack. Они предназначены для нападающих, беспощадно завершающих любую атаку. Благодаря использованию технологии FantomFit и мембранного материала Hidraskin с увеличенной зоной контакта с мячом без шнуровки бутсы Furon 4.0 позволяют чисто осуществить точный удар по цели. Подметка сконструирована для обеспечения ускорения: здесь применен термопластичный полиуретан с встроенным нейлоновым каркасом для повышенной жесткости, рельеф текстурированной подошвы обеспечивает положение пальцев в отрыве от поверхности. Довершает картину хромированный финиш подметки огненно-красного цвета.

Обе модели бутсов в ходе летнего турнира будут носить команды, чьим официальным экипировщиком выступает бренд New Balance.

В кроссовках Fresh Foam Cruz Sport легкий верх сочетается с мягкой амортизацией Fresh Foam, что обеспечивает отменный комфорт и исключительный стиль. В кроссовках используется необычайно мягкая легковесная амортизация Fresh Foam в районе середины стопы и верх из тянущегося по двум направлениям материала с актуальной союзкой в средней части стопы, тем самым объединяя стиль и комфорт.

Модель 574 Sport разработана с целью поддержать связь между профессиональной экипировкой и обувью в спортивном стиле. Классическая модель New Balance была дополнена фирменной современной технологией амортизации Fresh Foam для достижения максимального комфорта. Эти кроссовки ярко иллюстрируют приверженность бренда New Balance качеству изготовления и материалам класса «премиум».

Кенни МакКаллум (Kenny McCallum), руководитель футбольного направления New Balance уверен в успехе новинки среди российских модников: «Компания New Balance рада представить посвященную России линейку товаров для футбола и изделий спортивного стиля для повседневной жизни, в которой соединяются стиль и высокие качества технологий. Наши футбольные бутсы разработаны для нападающих, которым не терпится выложиться на поле. Представляем первый взгляд на бутсы Tekela для тех, кто выбирает новое, а также обновленные бутсы Furon для бомбардиров. В линейке Otruska вы также найдете стильные модели, которые можно считать аналогом бутсов за пределами поля: это кроссовки 574 Sport и Fresh Foam Cruz Sport в чистой бело-красной расцветке White and Flame».

Линейка Otruska в продаже по всему миру с 10 мая!

По данным пресс-службы бренда.