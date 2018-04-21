Знаменитости на открытии корнера премиальных брендов сети магазинов Familia

Теперь, благодаря оригинальному концепту пространства корнеров Gold Brands, шопинг с Familia станет еще удобнее, так как все дизайнерские бренды будут собраны в одном месте, с исключительной выгодой для покупателя, достигающей 85% по сравнению со специализированными магазинами.

Знаменитые модницы первыми оценили огромные преимущества шопинга в корнерах Gold Brands - Эвелина Бледанс, Наташа Туровникова, Жанна Эппле, Рита Митрофанова, Анастасия Гребенкина, Рита Дакота и другие селебритис не только купили трендовые дизайнерские новинки, средства от продажи которых составили около 700 000 рублей и будут направлены в помощь подопечным фонда «Подари Жизнь», но еще и собственноручно разрисовали футболки, превратив обычную вещь в арт-объект .

«Мы необычайно рады тому, что можем внести свой вклад в тот невероятно значимый процесс и в благородное дело, которым уже много лет занимается фонд «Подари жизнь», помогая детям и возвращая им надежду на выздоровление», – отметил генеральный директор сети off-price магазинов Константин Надеждин.

Ассортиментная линейка Gold Brands включает мужскую, женскую и детскую одежду и обувь, а также аксессуары таких известных мировых брендов как: Trussardi, Fabi, Armani, Bugatti, Replay, Wrangler, Diesel, Roberto Cavalli, Pepe Jeans, Tosca Blu, Piquadro, Steve Madden, Pierre Cardin, Roccobarocco, Liu Jo, Lindeberg. Благодаря регулярному обновлению коллекций, корнер становится местом притяжения не только для постоянных покупателей, с любовью и доверием относящихся к сети Familia, но и для широкого круга поклонников моды.

Попробовать шопинг в формате Gold Brands можно в любом из следующих магазинах Familia: