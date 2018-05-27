Знаменитости на rooftop party итальянского бренда JOG DOG

В самом центре Москве, на крыше с открыточным видом на Таганку состоялась rooftop party итальянского бренда JOG DOG, на которой марка представила новую коллекцию обуви для женщин, мужчин и детей к сезону осень-зима 2018-2019.

Под музыкальные сеты диджея Натальи Туровниковой с новинками от JOG DOG в этот вечер знакомились Под музыкальные сеты диджея Натальи Туровниковой с новинками от JOG DOG в этот вечер знакомились Игорь Верник, Екатерина Климова, Митя Фомин, Алика Смехова, Елена Захарова, Жанна Эппле, Алена Хмельницкая, Екатерина Вуличенко, Лоя и многие другие знаменитости.

Новая коллекция JOG DOG навеяна мотивами архитектурных стилей - неофутуризма, гуги и hi-tech. Именно они стали лейтмотивом осенне-зимней коллекции обуви Jog Dog, воплощенной в динамичных футуристичных формах.

Одним из must-have сезона обещают быть ботинки и сапоги для женщин и детей, выполненные из эксклюзивной ткани Lumi. Днем она выглядит, как обычный материал. При дневном освещении он «накапливает» свет солнечных лучей, а в темноте - светится.

Также в женской коллекции осень-зима 2018-2019 представлены высокие сапоги на молнии и на липучках, ботинки со шнурками, трикотажными манжетами и меховой отделкой из кролика и енота. Неотъемлемый атрибут Jog Dog – легендарные бибуты – представлены в осенне-зимней коллекции в новой версии. С анималистичным принтом, шнуровкой и декором из страз Swarovski, металлизированные и с богатой отделкой из меха енота. Модели обуви для женщин выполнены в базовых черном, бежевом и синем цветах, в оттенках бронзы и серебра с эффектом металлик.

В мужской линии доминирует классический черный цвет и камуфляжный принт. Сапоги на липучках, кеды, ботинки со шнуровкой и сапоги с овчиной на массивной устойчивой подошве – зимний комплект, который не подведет в любую погоду.

В моделях для самых маленьких представлены ботинки и сапожки на молнии и липучке, со специальной антискользящей подошвой, анатомической стелькой и непромокаемой мембраной, сохраняющей тепло. Детские сапоги и ботинки выполнены в ярких оттенках розового, голубого, синего, металлизированных блестящих и лаковых фактурах. Кроме того, среди моделей для детей представлена также обувь в графитовом, черном, серебристом цветах, с анималистичным принтом и с декором из меха енота.

По данным пресс-службы бренда.