Знаменитости открыли сезон улыбок в парке «Сокольники»

Лето в старинном парке «Сокольники» проходит со спортивно-молодежным настроением - самые разнообразные позитивные активности уже давно стали доброй традицией парков и каждые новые выходные нас ждет новый сюрприз!

Недавно звездной гостьей «Сокольников» стала Юлия Смольная - жена чемпиона, мама двоих детей и по совместительству знаменитый фитнес-блогер, приглашенная международной компанией Colgate для проведения авторского мастер-класс по аэробике для всей семьи под оптимистичным девизом программы «Улыбайтесь вместе».

Поддержать Юлию пришли селебрити с семьями: актер Сергей Шакуров с женой и сыном, фигуристка Анастасия Гребенкина с сыном и мужем, певец Александр Бердников с женой и детьми, актриса Мария Аниканова с дочерью, ведущие «Первого канала» и «Пятого канала» - Наталья Семенихина и Татьяна Шилина, певица Юлия Михальчик и актер Роман Полянский.

Каждый маленький и взрослый посетитель парка имел возможность поучаствовать в мастер-классе, задать вопрос Юлии Смольной, поучаствовать в веселом шоу мыльных пузырей и получить большую порцию позитива в резиденции Colgate: прокатиться на самокате, выбрать для себя аквагрим, посмотреть мультики, узнать все о правильной чистке зубов на обучающем курсе «Ослепительная Улыбка на всю жизнь», получить полезные подарки и сделать фото на социальное стене SmileCam 2.0, специально созданной для трансляции фотографий всех участников мероприятия с официальными хэштегами программы #colgatesmileru и/или #УлыбайтесьВместе.

Главная цель программы «Улыбайтесь вместе» от Colgate - научить детей и взрослых здорово начинать день, заряжать окружающих улыбкой, выбирать активный отдых, развивать собственные таланты и стремиться к открытию всего нового. Представители компании уверены в том, что улыбка и хорошее настроение напрямую связаны со здоровьем зубов всех членов семьи, а лучшая профилактика – положительные эмоции, поэтому дружная команда Colgate готовит еще множество интересных летних событий в парке «Сокольники», следите за афишей событий и улыбайтесь вместе :)

Автор: Диана Мицкевич