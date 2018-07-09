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Артем Кузелев

Знаменитости создали коллекцию свитеров для Sonia Rykiel

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  • 09 Июля 201811:29
Сюжеты: Sonia Rykiel

Звездные друзья парижского дома моды, отмечающего в этом году юбилей, придумали собственные модели характерных свитеров.

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  • Благотворительный проект Sonia Rykiel

В этом году парижский до моды Sonia Rykiel отмечает 50-летие. В рамках празднования юбилея выходили специальные коллекции, а также состоялся показ дебютной полностью кутюрной коллекции. Теперь пришло время заметной и оригинальной коллаборации, которую марка тут же и представила. Специально для дома его звездные друзья от актрисы Кирстен Данст до топ-модели Лии Кебеде придумали свои модели свитеров. Суть проекта – почтить память Королевы трикотажа, знаменитой Сони Рикель. Все вещи будут проданы с аукциона, часть вырученных средств отправится в благотворительные организации, которые выберут авторы изделий.

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