Знаменитости создали коллекцию свитеров для Sonia Rykiel

Звездные друзья парижского дома моды, отмечающего в этом году юбилей, придумали собственные модели характерных свитеров.

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В этом году парижский до моды Sonia Rykiel отмечает 50-летие. В рамках празднования юбилея выходили специальные коллекции, а также состоялся показ дебютной полностью кутюрной коллекции. Теперь пришло время заметной и оригинальной коллаборации, которую марка тут же и представила. Специально для дома его звездные друзья от актрисы Кирстен Данст до топ-модели Лии Кебеде придумали свои модели свитеров. Суть проекта – почтить память Королевы трикотажа, знаменитой Сони Рикель. Все вещи будут проданы с аукциона, часть вырученных средств отправится в благотворительные организации, которые выберут авторы изделий.