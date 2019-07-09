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Диана Мицкевич

Знаменитости в романтичных нарядах на концерте в Муроме

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  • 09 Июля 201910:17

На днях знаменитые артисты вновь прилетели на гостеприимный берег реки Оки в старинный городок Муром чтобы лично  поздравить жителей Владимирской области с Днём семьи, любви и верности, которому покровительствуют Святые Петр и Феврония. 

В этом году благородная миссия ведущих праздничного концерта была доверена известной супружеской паре - Игорю Николаеву и Юлие Проскуряковой, выбравшей для торжества нежное кремовое платье с асимметричной баской и мерцающим декором на шее и талии.

Актриса Анастасия Макеева нарядилась в воздушное летящее платье цвета сирени, которое очень гармонично вписалось в пейзаж лилового заката на Оке!

 Певица Жасмин решилась на смелое алое платье с провокационным декольте!

Роскошная Зара отдала предпочтение пышному кукольному наряду безудержно яркого розового цвета.

А Дина Гарипова выступила на сцене Мурома в молодежном спортивном костюме, доказав, что настоящая женственность - не столько красота платья, сколько очарование души!

Автор: Диана Мицкевич 

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