Знаменитые актрисы для Louis Vuitton. Весна-лето, 2017

Парижский дом моды представил кадры новой рекламной кампании.

1 / 7 Louis Vuitton. Весна-лето, 2017













Для рекламы коллекции сезона весна-лето 2017 креативный директор Louis Vuitton Николя Гескьер пригласил свои главных муз. Героинями новой съемки стали известные актрисы: Мишель Уильямс, Дженнифер Коннелли, Адель Экзаркопулос и Саша Лейн. Снимал звездную кинорекламу не менее звездный фотограф Брюс Вебер. Получилось очень стильно.