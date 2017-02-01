Знаменитые актрисы для Louis Vuitton. Весна-лето, 2017

Парижский дом моды представил кадры новой рекламной кампании.
Для рекламы коллекции сезона весна-лето 2017 креативный директор Louis Vuitton Николя Гескьер пригласил свои главных муз. Героинями новой съемки стали известные актрисы: Мишель Уильямс, Дженнифер Коннелли, Адель Экзаркопулос и Саша Лейн. Снимал звездную кинорекламу не менее звездный фотограф Брюс Вебер. Получилось очень стильно.
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