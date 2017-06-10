Знаменитые дизайнеры на снимках Жан-Мари Перье

Лондонская The Little Black Gallery анонсировала новую выставку знаменитого французского фотографа Жан-Мари Перье.

1 / 10 Портреты Жан-Мари Перье.



















Французский фотограф Жан-Мари Перье известен своими мастерскими портретами. Работая в качестве официального фотографа журнала Salut Les Copains в течение 12 лет, он успел сфотографировать звезд первой величины: от Мика Джаггера до Наоми Кэмпбелл. В середине сентября одна из самых популярных художественных галерей Лондона представит публике проект, посвященный творчеству Перье.

На выставке Designers можно будет увидеть портреты знаменитых дизайнеров, которые давно стали классикой современной фотографии. Посетители встретятся с Карлом Лагерфельдом, Ивом Сен-Лораном, Вивьен Вествуд, Жан-Полем Готье и другими модельерами и посмотрят на них через объектив Жан-Мари. Посетить экспозицию можно будет в течение месяца, до 17 октября 2017 года.