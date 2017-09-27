Знаменитые модницы примерили новинки сезона от CAPRICE

Обувь, сочетающая в себе стиль и комфорт всегда обречена на успех среди модниц, поэтому каждая новая коллекция немецкого бренда CAPRICE занимает первый ряд в гардеробе современных девушек.

Знаменитые актрисы театра и кино первыми примерили трендовые туфли, ботинки и сапожки из premium коллекции осени-зимы 2018 и никто не смог ограничиться одной парой!

Премьерная линейка CAPRICE Premium - новый смелый шаг в развитии бренда: обувь из высококачественной натуральной кожи с эффектными дизайнерскими решениями оснащена умной съемной стелькой с использованием запатентованной технологии onAIR, которая учитывает анатомические свойства стопы, гарантируя превосходное ощущение при ходьбе!

А благородные оттенки кофе, фуксии, оникса, граната и пудры задали коллекции истинно классическое настроение.

Звезда театра и кино Наталия Лесниковская очень рада, что обувные новинки CAPRICE Premium гармонично сочетают классическую элегантность и современный дизайн.

Поля Полякова не скрыла, что некоторые модели обуви просто привели ее в восторг — сапоги-ботфорты с декоративными эластичными вставками, бархатистый велюр, шикарный лак и мягкая наппа — стильно и эффектно!

Телеведущая Ирина Сашина уверена, что главное - сочетание стиля, качества и комфорта. Именно так можно коротко охарактеризовать модели от CAPRICE.

Актриса Мария Берсенева призналась, что CAPRICE ее приятно удивил. Для Марии всегда очень важно, чтобы обувь была красивая и максимально удобная и бренд сумел совместить в себе эти качества.

Новая коллекция обуви от CAPRICE уже во всех магазинах страны!

Автор: Диана Мицкевич