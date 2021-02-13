Знаменитый дворец-пузырь Пьера Кардена продадут

Знаменитый объект недвижимости, принадлежащий Пьеру Кардену с 1992 года, выставлен на продажу.

Дом общей площадью 1200 квадратных метров был построен в 1970-е в южной коммуне Франции Теуль-сюр-Мер. Автор проекта – венгерский архитектор Антти Ловаг. Вилла имеет десять спален, сады, водоемы, бассейн и открытый зрительный зал на 500 мест с видом на Каннский залив. Общая площадь прилегающих территорий составляет 8500 квадратных метров. Сейчас в здании располагается отель Le Palais Bulles.