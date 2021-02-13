Вход
ADV



Интересно
Pierre Cardin (26)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Знаменитый дворец-пузырь Пьера Кардена продадут

  • 251
  • 0
  • 13 Февраля 202112:46
Сюжеты: Pierre Cardin

Знаменитый объект недвижимости, принадлежащий Пьеру Кардену с 1992 года, выставлен на продажу.

Дом общей площадью 1200 квадратных метров был построен в 1970-е в южной коммуне Франции Теуль-сюр-Мер. Автор проекта – венгерский архитектор Антти Ловаг. Вилла имеет десять спален, сады, водоемы, бассейн и открытый зрительный зал на 500 мест с видом на Каннский залив. Общая площадь прилегающих территорий составляет 8500 квадратных метров. Сейчас в здании располагается отель Le Palais Bulles.

 
Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2021
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru