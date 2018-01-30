«Золотой орел»: Елизавета Боярская, Ирина Горбачева, Евгений Миронов и другие победители и гости премии.

На киностудии «Мосфильм» при поддержке ювелирной компании Mercury состоялась торжественная ежегодная Церемония вручения Национальной Премии в области кинематографии «Золотой Орел», учрежденная Национальной Академией кинематографических искусств и наук России.

Перед ее началом на красной дорожке своими нарядами блеснули многие российские знаменитости, включая: Елизавету Боярскую, Елену Лядову, певицу Валерию, Екатерину Волкову, Ирину Горбачеву, Анну Михалкову, Марию Лемешеву, Марию Кожевникову, Анну Чурину, Наталию Лесниковскую, Елену Захарову, Дарью Мороз, Юлию Хлынину и многих других.

Награду за лучший фильм получила картина Клима Шипенко "Салют-7", главные роли в которой исполнили Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко. Лучшим режиссером жюри "Золотого Орла" признало Андрея Звягинцева, чья работа "Нелюбовь", номинирована на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

Премию за лучшую женскую роль присудили Ирине Горбачевой за работу в фильме «Аритмия» Бориса Хлебникова.

«Золотой орел» за лучшую мужскую роль получил Евгений Миронов за «Время первых». Владимир Ильин, сыгравший во «Времени первых», победил в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

В номинации «Лучшая актриса на телевидении» одержала победу Елизавета Боярская, а Сергей Пускепалис назван лучшим сериальным актером за проект «А у нас во дворе».

Рекордсменом среди телепроектов ("Лучший сериал", "Лучшая актриса") стал сериал Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского".

Лучшей актрисой в роли второго плана стала Алиса Фрейндлих за фильм «Карп отмороженный».

Призом за вклад в кинематограф наградили Александра Калягина, награду ему вручила режиссер Светлана Дружинина.

Завершилась церемония оглушительными овациями и золотыми конфетти, которые усыпали триумфаторов премии, которых поздравляли с заслуженными наградами.

Полный список победителей премии «Золотой орел — 2018»:

ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ

САЛЮТ - 7

Производство: Кинокомпания СТВ, Lemonfilms, Телеканал Россия1 при поддержке Фонда кино

Продюсеры: Сергей Сельянов, Бакур Бакурадзе, Антон Златопольский.

Режиссер: Клим Шипенко

ЛУЧШИЙ ТЕЛЕФИЛЬМ ИЛИ МИНИ-СЕРИАЛ (ДО 10 СЕРИЙ)

АННА КАРЕНИНА

Производство: Киноконцерн Мосфильм, Телеканал Россия

Продюсеры: Карен Шахназаров, Антон Златопольский

Режиссёр: Карен Шахназаров

ЛУЧШИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СЕРИАЛ (БОЛЕЕ 10 СЕРИЙ)

ОПТИМИСТЫ

Производство: Продюсерская компания Валерия Тодоровского, Телеканал Россия1

Продюсеры: Валерий Тодоровский, Антон Златопольский

Режиссёр: Алексей Попогребский

ЛУЧШИЙ НЕИГРОВОЙ ФИЛЬМ

ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ.

ЖИЗНЬ ОБАЯТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА

Режиссер: Олеся Фокина

ЛУЧШИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ

ВРЕМЯ ЖИТЬ, ВРЕМЯ УМИРАТЬ

Режиссер: Михаил Поляков

ЛУЧШИЙ АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ

ДВА ТРАМВАЯ

Режиссер: Светлана Андрианова

ЛУЧШАЯ РЕЖИССЕРСКАЯ РАБОТА

Андрей Звягинцев

НЕЛЮБОВЬ

ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ

Анастасия Пальчикова

БОЛЬШОЙ

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ В КИНО

Ирина Горбачева

АРИТМИЯ

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

Елизавета Боярская

АННА КАРЕНИНА

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ В КИНО

Евгений Миронов

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ

Сергей Пускепалис

А У НАС ВО ДВОРЕ

ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА

Алиса Фрейндлих

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА

Владимир Ильин

ВИКИНГ

ЛУЧШАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА

Игорь Гринякин

ВИКИНГ

ЛУЧШАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА-ПОСТАНОВЩИКА

Сергей Февралев,

Юлия Макушина

АННА КАРЕНИНА.

ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО

ЛУЧШАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО КОСТЮМАМ

Екатерина Шапкайц

ВИКИНГ

ЛУЧШАЯ МУЗЫКА К ФИЛЬМУ

Юрий Потеенко

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

ЛУЧШИЙ МОНТАЖ ФИЛЬМА

Серик Бейсеу,

Мария Сергеенкова

САЛЮТ-7

ЛУЧШАЯ РАБОТА ЗВУКОРЕЖИССЕРА

Владимир Литровник,

Павел Дореули

ВИКИНГ

ЛУЧШАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО ГРИМУ И ПЛАСТИЧЕСКИМ СПЕЦЭФФЕКТАМ

Петр Горшенин,

Ольга Афиногенова

ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ

ЛУЧШЫЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ

Студия визуальных эффектов CGF

ВРЕМЯ ПЕРВЫХ

ЛУЧШИЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ФИЛЬМ В РОССИЙСКОМ ПРОКАТЕ

ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, ВИНСЕТ / Loving Vincent

Прокат в России Ракета Релизинг

ЗА ВКЛАД В РОССИЙСКИЙ КИНЕМАТОГРАФ

Калягин Александр Александрович

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ПРЕЗИДИУМА АКАДЕМИИ

Звягинцев Александр Григорьевич