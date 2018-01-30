«Золотой орел»: Елизавета Боярская, Ирина Горбачева, Евгений Миронов и другие победители и гости премии.

На киностудии «Мосфильм» при поддержке ювелирной компании Mercury состоялась торжественная ежегодная Церемония вручения Национальной Премии в области кинематографии «Золотой Орел», учрежденная Национальной Академией кинематографических искусств и наук России.
Перед ее началом на красной дорожке своими нарядами блеснули многие российские знаменитости, включая: Елизавету Боярскую, Елену Лядову, певицу Валерию, Екатерину Волкову, Ирину Горбачеву, Анну Михалкову, Марию Лемешеву, Марию Кожевникову, Анну Чурину, Наталию Лесниковскую, Елену Захарову, Дарью Мороз, Юлию Хлынину и многих других.
Награду за лучший фильм получила картина Клима Шипенко "Салют-7", главные роли в которой исполнили Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко. Лучшим режиссером жюри "Золотого Орла" признало Андрея Звягинцева, чья работа "Нелюбовь", номинирована на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".
Премию за лучшую женскую роль присудили Ирине Горбачевой за работу в фильме «Аритмия» Бориса Хлебникова.
«Золотой орел» за лучшую мужскую роль получил Евгений Миронов за «Время первых». Владимир Ильин, сыгравший во «Времени первых», победил в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».
В номинации «Лучшая актриса на телевидении» одержала победу Елизавета Боярская, а Сергей Пускепалис назван лучшим сериальным актером за проект «А у нас во дворе».
Рекордсменом среди телепроектов ("Лучший сериал", "Лучшая актриса") стал сериал Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского".
Лучшей актрисой в роли второго плана стала Алиса Фрейндлих за фильм «Карп отмороженный».
Призом за вклад в кинематограф наградили Александра Калягина, награду ему вручила режиссер Светлана Дружинина.
Завершилась церемония оглушительными овациями и золотыми конфетти, которые усыпали триумфаторов премии, которых поздравляли с заслуженными наградами.
Полный список победителей премии «Золотой орел — 2018»:
ЛУЧШИЙ ФИЛЬМ
САЛЮТ - 7
Производство: Кинокомпания СТВ, Lemonfilms, Телеканал Россия1 при поддержке Фонда кино
Продюсеры: Сергей Сельянов, Бакур Бакурадзе, Антон Златопольский.
Режиссер: Клим Шипенко
ЛУЧШИЙ ТЕЛЕФИЛЬМ ИЛИ МИНИ-СЕРИАЛ (ДО 10 СЕРИЙ)
АННА КАРЕНИНА
Производство: Киноконцерн Мосфильм, Телеканал Россия
Продюсеры: Карен Шахназаров, Антон Златопольский
Режиссёр: Карен Шахназаров
ЛУЧШИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ СЕРИАЛ (БОЛЕЕ 10 СЕРИЙ)
ОПТИМИСТЫ
Производство: Продюсерская компания Валерия Тодоровского, Телеканал Россия1
Продюсеры: Валерий Тодоровский, Антон Златопольский
Режиссёр: Алексей Попогребский
ЛУЧШИЙ НЕИГРОВОЙ ФИЛЬМ
ГЕННАДИЙ ШПАЛИКОВ.
ЖИЗНЬ ОБАЯТЕЛЬНОГО ЧЕЛОВЕКА
Режиссер: Олеся Фокина
ЛУЧШИЙ КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ ФИЛЬМ
ВРЕМЯ ЖИТЬ, ВРЕМЯ УМИРАТЬ
Режиссер: Михаил Поляков
ЛУЧШИЙ АНИМАЦИОННЫЙ ФИЛЬМ
ДВА ТРАМВАЯ
Режиссер: Светлана Андрианова
ЛУЧШАЯ РЕЖИССЕРСКАЯ РАБОТА
Андрей Звягинцев
НЕЛЮБОВЬ
ЛУЧШИЙ СЦЕНАРИЙ
Анастасия Пальчикова
БОЛЬШОЙ
ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ В КИНО
Ирина Горбачева
АРИТМИЯ
ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
Елизавета Боярская
АННА КАРЕНИНА
ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ В КИНО
Евгений Миронов
ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ НА ТЕЛЕВИДЕНИИ
Сергей Пускепалис
А У НАС ВО ДВОРЕ
ЛУЧШАЯ ЖЕНСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА
Алиса Фрейндлих
ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
ЛУЧШАЯ МУЖСКАЯ РОЛЬ ВТОРОГО ПЛАНА
Владимир Ильин
ВИКИНГ
ЛУЧШАЯ ОПЕРАТОРСКАЯ РАБОТА
Игорь Гринякин
ВИКИНГ
ЛУЧШАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА-ПОСТАНОВЩИКА
Сергей Февралев,
Юлия Макушина
АННА КАРЕНИНА.
ИСТОРИЯ ВРОНСКОГО
ЛУЧШАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО КОСТЮМАМ
Екатерина Шапкайц
ВИКИНГ
ЛУЧШАЯ МУЗЫКА К ФИЛЬМУ
Юрий Потеенко
ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
ЛУЧШИЙ МОНТАЖ ФИЛЬМА
Серик Бейсеу,
Мария Сергеенкова
САЛЮТ-7
ЛУЧШАЯ РАБОТА ЗВУКОРЕЖИССЕРА
Владимир Литровник,
Павел Дореули
ВИКИНГ
ЛУЧШАЯ РАБОТА ХУДОЖНИКА ПО ГРИМУ И ПЛАСТИЧЕСКИМ СПЕЦЭФФЕКТАМ
Петр Горшенин,
Ольга Афиногенова
ПОСЛЕДНИЙ БОГАТЫРЬ
ЛУЧШЫЕ ВИЗУАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ
Студия визуальных эффектов CGF
ВРЕМЯ ПЕРВЫХ
ЛУЧШИЙ ЗАРУБЕЖНЫЙ ФИЛЬМ В РОССИЙСКОМ ПРОКАТЕ
ВАН ГОГ. С ЛЮБОВЬЮ, ВИНСЕТ / Loving Vincent
Прокат в России Ракета Релизинг
ЗА ВКЛАД В РОССИЙСКИЙ КИНЕМАТОГРАФ
Калягин Александр Александрович
СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ПРЕЗИДИУМА АКАДЕМИИ
Звягинцев Александр Григорьевич
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