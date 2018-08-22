Золотые цепочки: какое плетение выбрать

Золотые цепочки пользуются неизменной популярностью у женщин и мужчин. Эти ювелирные изделия можно носить сами по себе, сочетать с несколькими другими «собратьями», дополнять кулонами. Важно лишь правильно подобрать тип плетения золотых цепочек, богатейший выбор которых предлагает интернет-магазин Gold24.ru: gold24.ru/products/zolotye-cepi.

Колосок, ролло или Картье?

Цепочки производят ручным или машинным способом. Первый считается самым качественным и надежным, что соответствующим образом влияет на цену изделия. Машинное плетение тоже прочно, но имеет меньшую стоимость.

Чтобы золотая цепочка долгие годы служила вам верой и правдой, выбирайте такие типы плетения:

якорное. Украшение выглядит как миниатюрная корабельная цепь. Чем крупнее звенья такого изделия, тем брутальнее оно смотрится. Прочность якорного плетения высокая;

лисий хвост. Крепкий и надежный способ соединения звеньев. Представляет собой сочетание колец одного размера и толщины. Будучи освещенным, такое украшение роскошно переливается;

Картье (Cartier). Отличается высокой прочностью. Панцирное соединение звеньев (плотное прилегание паз в паз) формирует гладкую переливающуюся поверхность изделия. Цепь плетется из чередующихся коротких круглых и длинных овальных колец;

ролло. Подвид якорного типа соединения звеньев. В данном случае составные части цепочки являются круглыми и располагаются перпендикулярно. Ролло признано одним из самых прочных плетений. Среди профессиональных ювелиров его порой именуют и Шопард (Chopard);

колосок. У таких украшений звенья расположены в одном направлении и в готовом варианте изделие выходит очень похожим на колос. При этом каждая часть цепочки плотно прилегает паз в паз. Колосок относится к довольно прочным типам плетений. Среди преимуществ «злачных» украшений — их невозможно запутать;

жгут. Прочное плетение. Украшение напоминает скрученную в жгут веревку. Такая цепь великолепно смотрится как на мужчинах, так и на женщинах.

Универсальная красота

Какие плетения считаются мужскими, а какие — женскими? Разницы между ними практически нет. Изделия всех видов являются универсальными, следовательно, их могут носить представители обоих полов.

Единственно, мужчинам стоит отдавать предпочтение более массивным украшениям, которые будут гармонично выглядеть на сильной шее. А милым дамам лучше выбирать цепочки поизящнее, которые выигрышно подчеркнут их женственность и красоту.