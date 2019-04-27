Золотые правила ухода за возрастной кожей лица

Как хочется вечно оставаться молодой и красивой, излучать счастье и свежесть, привлекать восхищенные взгляды и слышать комплименты. К сожалению, со временем, под воздействием вредных внешних факторов и биологических изменений, наша кожа начинает терять тонус, появляются морщинки, неровности и пигментные пятна. Но правильный косметический уход способен на многое! Teana делится с вами золотыми правилами ухода за взрослой кожей.

Причин возрастных изменений множество. Негативное влияние жизни в мегаполисе, стресс, травматические косметические процедуры, пагубные привычки, гормональные изменения – всё это приводит к «угасанию» кожи, истощению и потере эластичности. Чтобы продолжать цвести и радовать своей красотой всех вокруг, соблюдайте ряд простых рекомендаций в уходе за кожей 35+:

-Важные акценты. Уход за кожей лица кажется нам очевидным, в то время как зачастую мы упускаем важнейшие зоны шеи, рук и декольте, совершая большую ошибку. Каждый день, проводя beauty-ритуал за туалетным столиком, введите в привычку необходимость ухода за всеми основными зонами, обрабатывая их специальным кремом.

-Осветление. Чтобы избежать возникновения пигментации или её усиления, необходимо подбирать специальные косметические средства, которые будут мягко и безопасно осветлять вашу кожу, защищать от повреждений УФ.

-Увлажнение. Безусловно, крайне важно обеспечивать достаточное увлажнение коже. Изменения гормонального фона оказывают влияние на структуру кожи, поэтому необходимо восполнять баланс влаги с помощью косметических средств. Один из must-have при появлении морщин и недостатке упругости от бренда Teana молекулярный микрофлюид с токсином морской улитки AGE-FREE.Средство прекрасно прорабатывает две актуальные для каждой женщины проблемы: создает ботокс-эффект для борьбы с мимическими морщинами, а также работает как увлажняющий филлер, выравнивая и разглаживая кожу лица. За мгновение уменьшается сухость и стянутость, на 66% усиливается синтез собственной гиалуроновой кислоты. Средство наносится тонким слоем на очищенную кожу лица и шеи, также включая область вокруг глаз, сразу же после применение сыворотки. Микрофлюид можно также использовать и как самостоятельное уходовое средство.

-Инновационные решения. Кроме классических решений в уходе кожей лица, попробуйте новейшие средства, которые уже успели показать свою высокую эффективность. Лаборатория Teana создала beauty-тейпы, которые подарят каждой салонный эффект в домашних условиях. Метод тейпирования предполагает наложение тейпов на лицо, фиксируя необходимые мышцы и кожу в правильном положении. Разница «до» и «после» заметна после первого же сеанса, т.к. срабатывает эффект мышечной памяти. Постепенно исчезают морщинки и разлаживается рельеф лица. Попробуйте и вы передовые решения в области ухода!