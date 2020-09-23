Зрители «Кинотавра» выбрали лучшим фильмом драму «Доктор Лиза»

Фильм «Доктор Лиза» производства «Киностудии КИТ» (входит в ГПМ КИТ в составе холдинга «Газпром-медиа») получила приз зрительских симпатий на 31-м «Кинотавре». Это самая важная награда для фильма, основная задача которого – достучаться до людских сердец. После просмотра картины «Доктор Лиза» равнодушных в зрительном зале не осталось.

Голосование за приз зрительских симпатий уже третий год проходит онлайн: гости и участники «Кинотавра» оценивают просмотренные фильмы от 1 до 10 в официальном приложении фестиваля. Картина «Доктор Лиза» набрала 8,5 баллов из 10, в очередной раз доказав, что люди выбирают фильмы, в которых есть живая душа.

Александр Бондарев, ведущий продюсер картины: «Мы сделали кино для зрителей и получили от них приз. Это невероятно ценная награда, ведь самые искренние фильмы снимаются не для критиков, рейтингов или славы, а для людей, которые придут в кинотеатр и выйдут после сеанса немного другими, задумаются о том, в чем на самом деле заключается смысл жизни. Смысл этот, как мне думается, в любви. Нет ничего важнее любви — не только к родителям или к детям, но к людям в целом, к человечеству. Елизавета Глинка умела любить всем своим существом и не делила людей на «чужих» и «своих». Ее любовь к людям была безусловной – а значит, настоящей».

Оксана Карас, режиссер: «Я бесконечно благодарна зрителям, которые голосовали за наш фильм! Всегда хочется снять зрительское кино. Я ни в коем случае не обесцениваю мнение уважаемого жюри, но для нас очень ценна именно эта награда — приз зрительских симпатий. Зрители «Кинотавра» — требовательные, насмотренные люди, и если они так высоко оценили картину — значит, у нас есть шанс понравиться и более широкой аудитории. С 22 октября фильм выходит в прокат».

Фильм «Доктор Лиза» — это история о 24 часах из жизни врача и правозащитницы Елизаветы Глинки. День начинается с приятных праздничных хлопот: Елизавета (Чулпан Хаматова) и ее муж Глеб (Анджей Хыра) собираются отметить тридцатую годовщину свадьбы. Однако сперва Лизе нужно заехать на Павелецкий вокзал, где фонд «Справедливая помощь» принимает пациентов. Доктор Лиза еще не знает, что ее ждет встреча с отцом пятилетней Евы, которая страдает от страшных болей. У девочки онкология, но из-за медицинских формальностей ребенок оказывается без обезболивающего. Отец Евы знает — если не поможет доктор Лиза, то не поможет никто. И она обязательно поможет, даже если ради этого придется преступить закон…

В широкий прокат фильм «Доктор Лиза» выйдет 22 октября 2020 года. Прокат картины будет осуществлять дистрибьютор «Белые ночи». Жанр: драма

Производство: «Киностудия КИТ» и «Продюсерский центр IVAN» в партнерстве с телеканалом НТВ при участии Take Shot и при поддержке Министерства культуры РФ

Дистрибьютор: «Белые Ночи»

Генеральные продюсеры: Рафаел Минасбекян, Джаник Файзиев, Тимур Вайнштейн, Алексей Земский

Ведущий продюсер: Александр Бондарев

Сопродюсеры: Равиль Савихов, Вадим Островский

Продюсеры: Мария Ионова, Алексей Ахмедов, Ирина Борисова

Режиссер: Оксана Карас

Сценаристы: Алексей Илюшкин, Наталья Кудряшова, Оксана Карас, Алена Санько

Оператор-постановщик: Сергей Мачильский

Художник-постановщик: Павел Пархоменко

В ролях: Чулпан Хаматова, Андрей Бурковский, Константин Хабенский, Анджей Хыра, Евгений Писарев, Алексей Агранович, Тимофей Трибунцев, Елена Коренева, Юлия Ауг, Татьяна Догилева, Алексей Вертков, Сергей Сосновский, Филипп Авдеев, Мария Крылова, Дарья Жовнер, Павел Табаков, Сергей Бондарчук и другие.