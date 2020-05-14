Звезда «Голоса» сняла видеоролик в пустынной Москве

Финалистка шоу «Голос» и победительница проекта «Три аккорда» Анастасия Спиридонова представила атмосферное видео на свою новую песню «Я знаю, мы расстанемся». Видеоролик был снят по специальному разрешению в период карантина в безлюдной столице.

«Кто-то вспомнит прошлые печали, кто-то переживает разрыв сейчас, а кто-то просто погрустит и с улыбкой подумает о том, что все проходит... на фоне пустых московских улиц каждый решит для себя сам, о чем эта песня», - написала Анастасия в своем инстаграме. Ранее артистка поделилась, что давно ждала подобную мягкую, романтичную песню.

Эта и другие композиции прозвучат на большом сольном концерте Анастасии Спиридоновой в концертном зале «Градский холл» 27 сентября. В связи с эпидемией коронавируса концерт, который должен был состояться в апреле, перенесен на осень, так же как и релиз долгожданного дебютного альбома.

Справка:

Русская Тина Тёрнер – так ее называют после ошеломительного успеха в проекте «Голос» за невероятно мощный, красивый «западный» тембр, столь редкий для российской эстрады. Однако Анастасия Спиридонова доказывает, что ее возможности значительно шире. С 2013 года певица выпустила 17 синглов и несколько клипов, стала победительницей международного фестиваля «Белые ночи Санкт-Петербурга» и дала сольный концерт на главной сцене страны – в Кремле.