Звезда "Молодежки" Анна Михайловская устроила сюрприз родителям
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23 Января 201811:20
30-летие со дня свадьбы Ольга Александровна и Михаил Федорович отметили в итальянском ресторане La Provincia.
Очаровательная актриса театра им. Моссовета и звезда многих популярных сериалов Анна Михайловская подарила своим родителям романтичный вечер в уютном месте. «Хочу, чтобы и мои отношения длились также долго», - призналась Анна. – «Родители всегда были для меня примером любви и поддержки во всем. Рада, что они рядом со мной, и я могу разделить с ними их юбилей!».
Настоящая итальянская кухня, свечи – и приятный сюрприз от шеф-повара La Provincia – праздничный торт. Звезда и сама стала настоящим украшением праздника, сверкая в эффектном платье от Demurya.
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