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Артем Кузелев

Звезда RuPaul’s Drag Race в рекламе белья

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  • 22 Ноября 201711:07
Сюжеты: Рекламные кампании

Победительница знаменитого шоу, модель-трансгендер Вайолет Чачки стала звездой рекламной кампании марки белья Playful Promises.

Вайолет Чачки стала лицом новой рекламной кампании линии Bettie Page Lingerie марки женского нижнего белья Playful Promises. Коллекция вдохновлена образом легендарной звездой пин-апа Бетти Пейдж и стилем 1950-х годов. На первых снимках кампейна можно заметить, как Чачки косплеит образ знаменитой дивы. О съемках сама Вайолет рассказала, что всегда считала Бетти Пейдж своим источником вдохновения и часто копировала ее образы.

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