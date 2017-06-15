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Артем Кузелев

Звездная реклама Kenzo. Осень, 2017

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  • 15 Июня 201712:59
Сюжеты: Kenzo, Рекламные кампании

Парижский дом моды представил первые кадры новой рекламной кампании, для работы над которой были приглашены теле- и кинознаменитости.

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  • Kenzo. Осень, 2017

Следующий сезон Kenzo предлагает встречать в компании Майи Рудольф, Маколея Калкина, Вариса Ахлувалиа, Фреда Армизена, Греты Ли, Джеймса Рэнсона, Мэтта Лукаса и других звезд экрана. Выбрав американских знаменитостей в качестве главных героев будущей осени, Умберто Леон и Кэрол Лим пригласили к сотрудничеству и знаменитую Наташу Лионн. Суперстар сериала Netflix «Оранжевый новый черный», исполняющая роль Никки, выступит в качестве режиссера короткометражного видео на тему осенне-зимней коллекции Kenzo. В ближайшее время видео будет опубликовано в сети.

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