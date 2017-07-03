Звездная реклама Louis Vuitton. Осень-зима, 2017/18

Парижский дом моды опубликовал новые снимки Брюса Вебера из рекламного проекта Series 7.

1 / 5 Louis Vuitton. Осень-зима, 2017/18









Рекламная кампания Series 7 получила продолжение в осенне-зимнем сезоне этого года. На место автора фотосессии был снова приглашен знаменитый фотограф Брюс Вебер, который в своей фирменной манере запечатлел героев кампании. На этот раз новую коллекцию Louis Vuitton представляют старинные друзья дома – звезды кино, шоу-бизнеса и модной индустрии. Среди основных действующих лиц Катрин Денев, Райли Кио, Джейден Смит, Софи Тернер и Кевин Майкл.