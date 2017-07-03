Вход
ADV
Интересно
Louis Vuitton (396)
Все сюжеты
Артем Кузелев

Звездная реклама Louis Vuitton. Осень-зима, 2017/18

  • 137
  • 0
  • 03 Июля 201721:47
Сюжеты: Louis Vuitton, Рекламные кампании

Парижский дом моды опубликовал новые снимки Брюса Вебера из рекламного проекта Series 7.

1 / 5
  • Louis Vuitton. Осень-зима, 2017/18

Рекламная кампания Series 7 получила продолжение в осенне-зимнем сезоне этого года. На место автора фотосессии был снова приглашен знаменитый фотограф Брюс Вебер, который в своей фирменной манере запечатлел героев кампании. На этот раз новую коллекцию Louis Vuitton представляют старинные друзья дома – звезды кино, шоу-бизнеса и модной индустрии. Среди основных действующих лиц Катрин Денев, Райли Кио, Джейден Смит, Софи Тернер и Кевин Майкл.

Подписаться на новости
Вставить в блог
Комментарии

Мы будем вынуждены удалить ваши комментарии при наличии в них нецензурной брани и оскорблений.

Комментировать новости могут только зарегистрированные пользователи.

Dima Babushkin © 2000 - 2017
Электронное СМИ рег. № 77-4978. Перепечатка текстов - только с активной ссылкой на источник
Рейтинг@Mail.ru