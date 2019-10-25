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Артем Кузелев

Звездная рекламная кампания марки The Vampire’s Wife

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  • 25 Октября 201912:44

Британский бренд, принадлежащий Сьюзи Бик, жене Ника Кейва, опубликовал новый кампэйн.

Свою новую коллекцию, как всегда, пропитанную романтическим викторианским духом, Сьюзи назвала Wife Pussy Bow. Коллекция вышла в рамках сотрудничества дизайнера с театральной художницей Элис Бабидж. А вот рекламная кампания для нее получилась очень звездной. Датский фотограф Каспер Сейерсен запечатлел в новых моделях Кейт Мосс, Киру Найтли, Беллу Фрейд, Филипа Трейси и саму Бик с мужем.

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