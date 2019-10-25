Звездная рекламная кампания марки The Vampire’s Wife

Британский бренд, принадлежащий Сьюзи Бик, жене Ника Кейва, опубликовал новый кампэйн.

Свою новую коллекцию, как всегда, пропитанную романтическим викторианским духом, Сьюзи назвала Wife Pussy Bow. Коллекция вышла в рамках сотрудничества дизайнера с театральной художницей Элис Бабидж. А вот рекламная кампания для нее получилась очень звездной. Датский фотограф Каспер Сейерсен запечатлел в новых моделях Кейт Мосс, Киру Найтли, Беллу Фрейд, Филипа Трейси и саму Бик с мужем.