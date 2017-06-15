Звездная вечеринка «Surprise party. Роза Шале» в рамках главного национального кинофестиваля «Кинотавр»

12 июня в рамках одного из самых популярных российских кинофорумов «Кинотавр» состоялась громкая вечеринка «Surprise Party», собравшая на горячем пляже отеля «Жемчужина» без преувеличения весь цвет российского кино. Мероприятие прошло в полном соответствии с концепцией – сюрпризов было хоть отбавляй.

Поводом, собравшим звездных гостей на закате теплого летнего дня, стала презентация шикарного комплекса «Роза Шале», находящегося на высоте 1170 метров на территории самого известного в нашей стране горного курорта «Роза Хутор». После приветственной речи, которую произнесла ведущая вечера и амбассадор «Роза Шале» Екатерина Одинцова, директор департамента по маркетингу «Роза Хутор» Ольга Филипенкова торжественно объявила о создании «Клуба Друзей Роза Шале» и предложила гостям окунуться в атмосферу горного курорта.

Директор по развитию «Роза Шале» Денис Завазальский рассказал о безграничных преимуществах отдыха в любом из 12 шикарных коттеджей премиум-класса, где можно отлично провести время и зимой, и летом как с детьми, так и в большой компании с друзьями. Оказалось, что некоторые звезды не понаслышке знают не только о шале, но и о спа-центре «Роза Спрингс», который славится тем, что в промежутке даже между самыми интенсивными гастролями вы можете полностью восстановить свои силы за считанные дни.

Например, как Ирина Лачина, которая приехала на вечеринку прямиком из шале: «Роза Хутор и Роза Шале – это волшебное место, где легко дышится и суета исчезает. И остается ощущение покоя и гармонии. Там фантастический воздух».

Вместе с ней своими впечатлениями поделилась и Елена Кулецкая: «В Роза Шале чудесный горный свежий воздух. Можно очень долго любоваться потрясающими видами, открывающимися с балкона. И тишина... красота!».

Главным сюрпризом праздничного вечера стал атмосферный концерт модного музыканта Василия Зоркого, вместе с которым в необычном амплуа выступили одни из самых ярких актрис российского кино Юлия Пересильд, Екатерина Шпица, Анна Цуканова-Котт, Сабина Ахметова, Анна Слю, Нино Нинидзе и Надежда Сысоева. Талантливые девушки оказались талантливы во всем: безупречный вокал и сильные проникновенные голоса потрясли многих гостей. «У меня по телу бежали мурашки, все так здорово поют. А ведь они не певицы, а актрисы!», - поделилась впечатлениями Алена Свиридова. Чувственное пение сменяли заводные песни, и гости снимали высокие каблуки и с удовольствием танцевали.

Приятные неожиданности на этом не закончились. Звездные гости стали первыми членами «Клуба Друзей Роза Шале» и обладателями карт клуба. А шестнадцати счастливчикам были подарены сертификаты на романтический уикенд в шале и восстановительные процедуры в «Роза Спрингс».