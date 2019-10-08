Звездная юбилейная кампания Calvin Klein

В честь своего 50-летия американская марка выпустила рекламу с участием Хейли и Джастина Биберов, Троя Сивана и других молодых знаменитостей.

В сети появились кадры из новой рекламной кампании Calvin Klein. Проект посвящен 50-летию американского и объединяет новое поколение знаменитостей. Вещи из капсульной коллекции CK50 во время фотосессии примерии Хейли и Джастин Биберы, Трой Сиван, A$AP Rocky, Кендалл Дженнер, Паркер Ван Норд и Лю Вэнь. В состав юбилейной капсулы вошли вещи, украшенные фирменной монограммой Calvin Klein: футболки, свитшоты, платья, вещи из денима и нижнее белье. Цены на предметы варьируются от 28 до 170 долларов.