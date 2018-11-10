Звездные дети на показе бренда Stilnyashka

27 октября в рамках Недели Моды 2018 прошло волшебное 3D-шоу – показ российского бренда дизайнерской одежды для детей и подростков STILNYASHKA. На хрустальном подиуме в Гостином дворе гости увидели поистине сказочное представление, где мир фантазий и красоты воплотили в жизнь юные красавицы и маленькие принцы - дети известных персон и профессиональные модели. Вдохновением для показа новой коллекции весна-лето 2019 стали сказки Шарля Перо, а главной героиней, конечно, Золушка.

Показ открывали дочка и сын Филиппа Киркорова Алла-Виктория и Мартин-Кристин. Сказочная красавица потеряла туфельку прямо на середине подиума, а принц подобрал ее и побежал вслед за своей принцессой. Также в дефиле приняли участие дочери Жасмин, Ксении Бородиной, Сергея Жукова, Юлии Барановской и Андрея Аршавина, участница детского шоу «Голос» Ярослава Дегтярева и участники конкурса «Новая Волна».

STILNYASHKA представили всё многообразие трендов детской моды; от бальных и нарядных платьев из кружева с пышными юбками и украшениями, имитирующими настоящие королевские драгоценности, до ярких повседневных образов, где были платья для маленьких леди, верящих в сказки и яркие, динамичные, городские образы.

Часть коллекции была представлена в виде музыкально-танцевального шоу. Юная певица Милана Гогунская исполнила песню в новинках от STILNYASHKA. «Мне понравился мой наряд и весь показ. Было немного страшно выходить на сцену, но в целом все супер!» - поделилась впечатлениями юная звезда.

В финале на подиум вышла самая красивая девочка мира 2017 по версии TheDailyMail Настя Князева в роскошном пышном бальном платье.

Дизайнер бренда Асмик Геворгян всегда подходила к представлению новых коллекций творчески и ответственно, обращая внимание на все детали. Ранее STILNYASHKA уже неоднократно удивлял своих гостей необычными шоу, где органично сочетались коллекции и оригинальные сценические эффекты. Во время Московской недели моды на подиум выходил тигр, а весной 2017 года STILNYASHKA устроили световое шоу «Времена года», где сменяли друг друга осенний листопад, первый снег, цветение сакуры и летний дождь. «Я очень строга к собственной работе – прокомментировала итоги дефиле Асмик. - Но сегодня критик, живущий внутри меня, доволен. Платья на подиуме смотрелись прекрасно, девочки-модели отлично показали их. Молодцы Алла-Виктория и Мартин-Кристин! Настоящие принц и принцесса!»

Гости, конечно, не могли остаться равнодушными к происходящему и не скупились на комплименты дизайнеру и самому перфомансу.

Жасмин: «Показ был великолепный! STILNYASHKA, как всегда, на высоте! Коллекция получилась нежной, волшебной, как раз к балу для Золушки! Моя дочь уже не первый год принимает участие модных показах и всегда с радостью выходит на подиум в нарядах этого бренда. Уверена, многим мамочкам понравятся сказочные платья из представленной сегодня коллекции, и они захотят нарядить в них своих красавиц!»

Ирина Чайковская: «STILNYASHKA – замечательный проект! Представлены все тренды и главное, что моим девочкам практически все понравилось. Просто глаза разбегаются от такой красоты!»

Наряды не оставили равнодушными даже представителей сильного пола. Филипп Киркоров специально приехал, чтобы поддержать не только своих детей, но и всех юных звезд показа. Ранее он говорил, что это очень волнительно – видеть, как твой ребенок идет по сверкающему подиуму и понимает, как гордятся родители своими детьми. Сергей Жуков приехал поддержать свою дочку – участницу показа и даже немного позавидовал ей. «Жаль, что в моем детстве всего этого не было! - говорит певец. - Я для своих танцоров кое-что присмотрел и сам бы носил парочку вещей. Прозрачные кепи, например, идеально бы вписались в концертный гардероб. Рад, что моя дочь участвовала в таком потрясающем шоу и считаю, что для девочек - это отличная возможность с ранних лет стать частью мира красоты и знать, что иногда она спасает мир».

А многие гостьи еще до конца показа поняли, что они купят своим дочкам к следующей весне.

Елена Панова: «Ощущения замечательные. У меня две дочки и поэтому для меня это все очень интересно. Понравилось разнообразие представленных стилей, образов и что впечатляет – это все равно смотрелось как единая хорошо продуманная коллекция. На любой вкус, на любой случай здесь можно выбрать вещи. Я уже присмотрела парочку для своих девочек».

Гости и участники показа: Филипп Киркоров с детьми Аллой- Викторией и Мартином, Сергей Жуков и Регина Бур с дочкой, Жасмин с дочкой Маргаритой Шор, Виталий Гогунский с женой Ириной и дочкой Миланой, Ксения Бородина с дочерями Марусей и Теей, Ирина Чайковская с дочерями Илоной и Элей, Мария Бутырская с дочкой Александрой, Елена Панова с дочкой Марианной, Елена Борщева, Екатерина Одинцова, Елена Бушина, Мария Железнякова и Дмитрий Шипилов с сыном, Ирина Йовович с дочкой Ариной, Янина Мелихова с дочкой Анной-Марией, Дарья Калмыкова с сыном, Алиса Толкачева, Мария Романова с дочкой, Елена Романова с мужем и дочерью, София Кальчева, Софья Карпунина с дочкой, Анна Чапман, Яна Аршавина, Настя Князева, Ярослава Дегтярева.