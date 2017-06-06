Звездные гости и эксклюзивные мероприятия Mouton Cadet Wine Bar 2017

И вновь, значимые персоны киноиндустрии поделились своими историями и секретами в уютной располагающей атмосфере Mouton Cadet Wine Bar, во время личного общения, встреч с прессой и официальных событий.

Расположенный на крыше знаменитого Дворца Кинофестивалей Mouton Cadet Wine Bar, новый дизайн которого был создан восходящей звездой французского декоративно-прикладного искусства Матиасом Киссом, стал эксклюзивным местом встречи представителей киноиндустрии.

МЕСТО ВСТРЕЧИ МИРА КИНЕМАТОГРАФА

В этом году вновь, для проведения интервью и общения с прессой, международная плеяда кинознаменитостей остановила свой выбор на самой выдающейся площадке фестиваля, в их числе:

- Греческий режиссёр Йоргос Лантимос, для международной пресс-конференции по случаю своего нового фильма «Убийство священного оленя», в котором снялись Николь Кидман и Колин Фарелл,

- Американский режиссёр Тодд Хейнс, участник фестиваля, для своего последнего творения «Мир, полный чудес», в актерском составе которого - Джулианна Мур, Мишель Уильямс и Кори Майкл Смит,

- Французский режиссёр Мишель Хазанавичус, вернувшийся к состязанию за пальмовую ветвь со своим фильмом «Молодой Годар», фильмом-биографией о французском режиссёре Жане-Люке Годаре,

- Шведский режиссёр Рубен Эстлунд, для своего фильма «Квадрат»,

- Французский режиссёр Жак Дуайон, для фильма «Роден»,

- Перед церемонией вручения наград, полный состав жюри Каннского кинофестиваля 2017-го года собрался в Mouton Cadet Wine Bar седьмой год подряд- президент жюри Педро Альмодовар и его коллеги, Уилл Смит, Джессика Частэйн, Паоло Соррентино, Аньес Яуи, Марен Аде, Фан Бингбинг, Парк Чан-вук и Габриэль Яред

ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Среди эксклюзивных мероприятий, которые прошли в Mouton Cadet Wine Bar:

- Традиционный благотворительный вечер Евы Лонгории, the Global Gift Initiative, для сбора средств в пользу благотворительных фондов the Global Gift Foundation и Eva Longoria Foundation.

Уже в четвёртый раз знаменитая актриса и филантроп прибыла на эксклюзивный ужин, за которым последовала аукционная распродажа в поддержку работы фондов. Партнер мероприятия - бренд изысканных ювелирных изделий Messika.

- Престижная награда Angénieux Award вновь вернулась в Mouton Cadet Wine Bar, чтобы отдать должное оператору-постановщику – в присутствии режиссёров, актёров и продюсеров, которые работали с победителем на протяжении творческой карьеры.

Вина ограниченной линейки 2017 Cannes Mouton Cadet Limited Edition подавались гостям в баре, на эксклюзивных мероприятиях и официальных обедах фестиваля. Элегантный дизайн коллекционной бутылки отдал должное семидесятому юбилею кинофестиваля. Красные, белые и розовые вина также будут доставлены в некоторые страны мира