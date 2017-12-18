Звездные гости на парфюмерной премьере M.Micallef в ЦУМе

В Москве состоялась громкая парфюмерная премьера: французский нишевый Дом M.Micallef, снискавший громкую славу среди поклонников высококлассной французской «ниши», представил в ЦУМе новый аромат Ananda TchaÏ.

К запуску которого был приурочен визит владельцев бренда: супружеская пара Мартин Микаллеф и Джеффри Нейман, развивающие парфюмерный проект M.Micallef уже более 20-ти лет, прибыли в столицу, чтобы лично поприветствовать поклонников на двухдневной презентации в ЦУМе. Концепция проекта традиционно подразумевает персонализированную художественную роспись: Мартин Микаллеф, художница, лично расписывает флаконы, что делает их истинными предметами искусства.

Поздравить владельцев Дома с выходом нового аромата пришли Кирилл Андреев с супругой, Елена Ищеева, Евгений Герчаков со спутницей, Лариса Вербицкая, солистка группы «Город 312» Ая, Даниил Федоров, Алиса Толмачева, Эвклид Кюрдзидис, Жанна Эппле, Анжелика Агурбаш, Светлана Тома, Екатерина Вуличенко, Наталья Швец, Дарья Повареннова, Юлия Далакян, Николай Цонку, Армен Ерицян, Анна Невская, Михаил Багдасаров со спутницей, Анатолий Анищенко, Анна Комкина, Анна Тихомирова, Артем Овчаренко, Елена Панова, Анна Терехова, Анна Чурина, Мария Романова.

У марки M.Micallef в России очень много почитателей, что обусловлено неординарной концепцией проекта, богатейшей историей Дома и роскошной парфюмерной палитрой, которая составляет каждый аромат бренда. Любая коллекция ароматов M.Micallef имеет собственных поклонников, многие из которых считают бренд культовым, а Мартин Микаллеф давно признана легендой парфюмерного мира, покоряющей сердца своим бесподобным французским шармом. Бренд уделяет особое внимание каждому поклоннику, делая фокус на создание эксклюзивных продуктов и обеспечивая первоклассное обслуживание каждого покупателя в любом бутике по всему миру.