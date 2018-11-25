Звездные гости на презентации королевской коллекции ROYAL Московского Ювелирного завода

22 ноября 2018 г. состоялась презентация коллекции ROYAL Московского Ювелирного Завода. Для того, чтобы оказаться на показе, гостям пришлось подняться к звездам — под прозрачный купол ТРЦ «АФИМОЛЛ Сити».

Гости, среди которых было много знаменитых светских персон, стали свидетелями эксклюзивно поставленного шоу, которое началось с выступления яркого инструментального коллектива — Quintelle, основанного пятью сестрами. Виртуозное исполнение классических композиций создало идеальную атмосферу для продолжения вечера и самого главного момента презентации — показа коллекции ROYAL на очаровательных моделях.

Благодаря широкоформатному экрану, где можно было рассмотреть в деталях ювелирные украшения во время дефиле, присутствующие смогли по достоинству оценить всё великолепие новой коллекции. В этой линии МЮЗ собрал поистине роскошь мира драгоценных камней: и сочные изумруды, и алые рубины, и небесные сапфиры, и загадочные танзаниты.

«Каждое украшение в коллекции Royal является уникальным. Это редкие крупные драгоценные камни и дизайн. Украшения ROYAL, как и королевские драгоценности, подчёркивают индивидуальность и исключительность своего владельца. Теперь у вас есть уникальная возможность обладать камнем, который прошел через миллионы лет со дня своего образования, чтобы попасть к вам в коллекцию.» рассказала присутствующим гостям Анастасия Саранцева, директор по развитию и продажам Московского Ювелирного завода.

Представленные в элегантных шоукейсах, ювелирные украшения на протяжении всего вечера притягивали к себе восторженные взгляды.

По окончанию официальной части мероприятия партнеры, гости наслаждались DJ-сетами от диджея Виталия Козака, с удовольствием подбирали украшения и обсуждали тот факт, что ювелирные украшения коллекции ROYAL МЮЗ – это crème de la crème мира драгоценных камней, ведь месторождения природных камней постепенно себя исчерпывают.