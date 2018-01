Звездные наряды выставят на благотворительном аукционе

В пятницу стартуют торги, на которых будут выставлены платья и смокинги голливудских звезд с церемонии Golden Globe 2018.

Издание The New York Times сообщает, что завтра, 19 января, в США стартует благотворительный аукцион, вырученные на котором средства направятся в фонд Time’s Up. Инициатива призвана помочь жертвам изнасилований и домогательств.

На торги будут выставлены вечерние платья и смокинги голливудских звезд, которые присутствовали на торжественной церемонии вручения премии «Золотой глобус» в этом году и поддержали черный дресс-код. Всего на площадке eBay представят 39 лотов. Аукцион продлиться неделю, а начальные цены на наряды будут варьироваться от 2,5 до 10 тысяч долларов.