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Артем Кузелев

Звездные наряды выставят на благотворительном аукционе

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  • 19 Января 201814:01
Сюжеты: Золотой глобус

В пятницу стартуют торги, на которых будут выставлены платья и смокинги голливудских звезд с церемонии Golden Globe 2018.

Издание The New York Times сообщает, что завтра, 19 января, в США стартует благотворительный аукцион, вырученные на котором средства направятся в фонд Time’s Up. Инициатива призвана помочь жертвам изнасилований и домогательств.

На торги будут выставлены вечерние платья и смокинги голливудских звезд, которые присутствовали на торжественной церемонии вручения премии «Золотой глобус» в этом году и поддержали черный дресс-код. Всего на площадке eBay представят 39 лотов. Аукцион продлиться неделю, а начальные цены на наряды будут варьироваться от 2,5 до 10 тысяч долларов.

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