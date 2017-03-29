Звездный десант на beauty-корнере официального визажиста Недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia компании Mary Kay®

В Москве завершила свою работу Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Официальный визажист мероприятия компания Mary Kay® подготовила сотни моделей к показам, сделала макияж тысячам посетителей и приняла на своем beauty-корнере множество звездных гостей.

Безупречную, слаженную работу команды Mary Kay® по достоинству оценил самый глянцевый художник по макияжу России – Андрей Шилков. Один из самых знаменитых и уважаемых российских авторитетов в beauty-индустрии комментирует: «Я рад, что у команды Mary Kay® есть большой опыт работы на Неделях моды. Мне очень легко работать с этим брендом, потому что консультанты Mary Kay® – настоящие профессионалы. Они делают все быстро и качественно, и меня, как визажиста показов, это очень радует. Я доволен работой своей команды».

Визит на стенд Mary Kay® уже стал для многих звезд приятной традицией: здесь не только делают отличный макияж, но и встречают друзей, узнают последние новости, делятся впечатлениями от показов, и, конечно же, знакомятся с новыми коллекциями декоративной косметики.

Мы попросили звезд рассказать об их любимых продуктах:

Ольга Зайцева: «Система по уходу за губами Satin Lips – мое идеальное средство на все времена. После него губы становятся необыкновенно мягкими и ухоженными».

Анжелика Агурбаш: «Фантастический антицеллюлитный крем TimeWise – потрясающая структура, отличный эффект, мой любимый крем. И, конечно же, Satin Lips, - это мое тайное оружие, после использования которого все спрашивают меня: как ты добилась того, что твои губы выглядят так потрясающе».

Елизавета Арзамасова: «С косметикой Mary Kay® я знакома с детства. Раньше ее заказывала моя мама, а теперь пользуюсь я сама. Очень люблю блески для губ, систему по уходу за руками Satin Hands».

Мария Цигаль: «В моей косметичке всегда есть скраб для губ от Mary Kay®, потому что я считаю, что губы должны быть всегда ухожены и красивы».

Стенд Mary Kay® на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia посетили:

Мария Мельникова (Гураль), МОТ (Матвей Мельников), Сати Казанова, Elvira T, Маргарита Митрофанова, Юлия Барановская, Ольга и Константин Андрикопулос, Лариса Вербицкая, Виталий Козак, Согдиана, Олимпиада Тетерич, Екатерина Шпица, Мария Лемешева, Елена Кулецкая, Анна Горшкова, Зоя Бербер, Рената Пиотровски, Анастасия Макеева, Екатерина Дробыш, Катя Гершуни, Артем Королев, Анна Невская, Валерия Гай Германика, Ирина Лачина, Анжелика Каширина, Агния Кузнецова, Елизавета Арзамасова, Поля Полякова, Ирина Медведева, Вероника и Егор Титовы, Анастасия Гребенкина, Игорь Гуляев, Глафира Тарханова, Митя Фомин, Татьяна Котова, Алла Довлатова, Яна Поплавская, Евгения Малахова, Карина Андоленко, София Кальчева, Анна Грачевская, Светлана Королева, Алина Топалова, Софья Каштанова, Светлана Абрамова, Элина Джанибекян, Жанна Мартиросян, Ольга Ушакова, Анна Цуканова-Котт, Антонина Клименко, Илана Юрьева, Екатерина Одинцова, Дильбар Фазиева, Нина Шацкая, Леля Баранова, Яна Крайнова, Корнелия Манго, Елена Борщева, Жанна Эппле, Мария Цигаль, Лоя, Алика Смехова, Катя Лель, Мария Берсенева, Анастасия Денисова, Ирина Чайковская, Антон Азаров, Инна Гинкевич, Анна и Александр Толмацкие, Анна Чичерова, Анастасия Меськова, Анастасия Уколова, Анна Пескова, Юлия Далакян, Мария Далакян, Наталья Земцова, Катя Кабак, Кристина Колганова, Елена и Руслан Нигматуллины, Алиса Толкачева, Анна Круглова, Олеся Судзиловская, Лукерья Ильяшенко, Олеся Бословяк, Ольга Сутулова, Мария Шалаева, Евгения Крюкова, Ольга Кабо, Татьяна Василишина, Наталья Бочкарева, Ольга Зайцева, Дарья Храмцова, Юлия Костюшкина, Ясмина Муратович, Юлия Михальчик, Любовь Зайцева, Елена Ищеева, Маргарита Позоян, Ирина Ортман, Диля, Елена Дудина, Анна Чурина, Рената Пиотровски, Анастасия Крайнова, Ирина Сашина, Ирина Темичева, Анжелика Агурбаш, Оксана Федорова, Кирилл Андреев, Эвелина Бледанс, Алиса Гребенщикова, Инна Жиркова, Диана Ходаковская, Вера Красова, Валентин Форостяный, Малена Маяковская, Лана Шаташвили, Анна Нерли, Изетта Гаджиева, Алла Кравченко, Эмма Салимова, Лидия Александрова, Анна Хохлова.

Информация о компании Mary Kay®: Составляющие успеха компании Mary Kay® - это прекрасная продукция, достойные возможности бизнеса с компанией и социальная ответственность. Более 53 лет почти в 40 странах мира компания Mary Kay® вдохновляет женщин достигать целей в собственном бизнесе. Как компания с многомиллиардным оборотом, Mary Kay® предлагает новейшие разработки в области ухода за кожей, декоративной косметики и парфюмерии. Узнайте больше о Mary Kay® на сайте www.marykay.ru.