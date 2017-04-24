Звездный праздник «Все оттенки весны» состоялся в Смоленском пассаже

20 апреля, в самый разгар весны, Смоленский пассаж превратился в цветущий сад с большими качелями, станциями полезных угощений и студией волшебного преображения.

Атмосфера тепла, красоты и роскоши царила во время показов летних коллекций от ведущих fashion - брендов: Bosco family и Iconsuit, Bottega Giotti и Fabiana Filippi, МАКУХИН, Milo Milo By Inna Zhirkova. Эксклюзивный показ в танцевальном стиле представила студия GallaDance совместно с дизайнером шляп Лилией Фишер. Украсили вечер своим присутствием звезды: Оксана Федорова, Олеся Судзиловская, Елена Борщова и Анастасия Стоцкая!

Музыкальное весеннее настроение создавали победитель шоу «Фактор-А» Сергей Савин и певица Ева Бристоль.

В течение всего праздника для гостей разыгрывались подарки в лотерее от партнеров вечера, все представительницы прекрасного пола могли создать весенние прически и макияж в открытой студии от салона «Моя Прекрасная Леди», для любителей сладостей мастер-класс по полезным вкусностям представила компания «Ягода Малина», а в кэнди-баре от Sooperfoods Desserts все желающие могли продегустировать десерты нового поколения без сахара и глютена.

Флористическое оформление вечера обеспечили студия цветов Blumenberg и студия декора OnlyTrees, а встречали гостей роскошные персонажи из Театра огненных легенд Salamandra.