Звездный праздник «Все оттенки Весны» в Смоленском пассаже!

20 апреля в «Смоленском пассаже» состоится яркий праздник моды и красоты «Все оттенки весны»!

С 16:00 до 20:00 всех посетителей комплекса ждут незабываемые впечатления: на первом этаже артисты в воздушных костюмах устроят уникальный перформанс, а на втором этаже даже самые строгие адепты диеты не смогут отказать себе в удовольствии отведать оригинальные угощения из кэнди-бара и продегустировать освежающие коктейли на основе ягод, трав и фруктов.

Третий этаж «Смоленского пассажа» превратится в чарующий своей красотой весенний сад, украшенный цветущей сакурой, на ветвях которой гости смогут найти волшебные шары с лотерейными билетами и теплыми пожеланиями. А главной достопримечательностью здесь станут большие качели, на которых одинаково весело будет и взрослым, и детям.

Главная интрига вечера – модные показы от ведущих фешн-брендов: Bosco Family, INNA ZHIRKOVA, МАКУХИН, Fabiana Filippi, Bottega Giotti, Icon suit, Кашемир и Шелк, а также эксклюзивный показ шляп от студии GallaDance.

Специальные гости показов: Оксана Федорова, Анфиса Чехова, Анна Хилькевич, Юлия Началова, Катя Гордон, Анна Калашникова и другие звезды кино и шоу-бизнеса.

Выступление победителя шоу «Фактор-А» - Сергея Савина.

Весь вечер гостей будет сопровождать живая музыка: современные ди-джей сеты. А для тех, кто любит учиться чему-то новому, будут работать бесплатные мастер-классы по изготовлению подарочных цветочных композиций от цветочной мастерской BLUMENBERG, а также угощение диетическими десертами для детей и взрослых «ЯГОДА МАЛИНА».

Приглашаем на праздник «Все оттенки весны» - интересно будет всем!

Место проведения: ТДК «Смоленский Пассаж», Смоленская пл., 3

Время: с 16.00 Вход: свободный