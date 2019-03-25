Звездный состав жюри премии ANDAM

В честь 30-летия французская премия для молодых дизайнеров будет вручаться жюри в расширенном составе.
В этом году премия для молодых дизайнеров ANDAM отмечает 30-летие. В честь юбилея к жюри присоединился бельгийский дизайнер Мартин Маржела, который в 1989 году стал самым первым победителем. К экспертному совету недавно также присоединились главред парижского Vogue Эммануэль Альт, шеф-редактор авторитетного издания Business of Fashion Тим Блэнкс, французские дизайнеры Михаэль Амзалаг и Матиас Авугстиньяк, фотограф Харли Вейр, генеральный директор Lacoste Тьерри Гиберт,а также глава Французской федерации моды Паскаль Моран. Сама церемония награждения состоится 27 июня.
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