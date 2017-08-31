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Большенкова Карина Сергеевна

Звездный street style: 5 образов базового гардероба осенью

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  • 31 Августа 201718:09

1.Выбор звезды сериалов «Большая маленькая ложь» и нового сезона «Твин Пикс» Лоры Дерн – бежевое пальто oversize с черными легинсами и черным верхом. 

2.Актриса Эмми Россум сочетает классическое бежевое пальто с лодочками в тон и светлым платьем. Цвета добавляет замшевый красный клатч. 

3.Звезда американского шоу Saturday Night Live Кристен Уиг выбрала универсальное сочетание классического пальто со спортивным стилем: белые кеды и сумка в популярной в этом сезоне стилизации под «дикий запад». 

4.Певица, актриса и продюсер сериала «13 причин почему» Селена Гомез сделала выбор в пользу актуального денима и нейтрального верха в сочетании с удлиненным бежевым пальто.

5.Звезда последней картины Софии Копполы и сериала «Большая маленькая ложь» Николь Кидман была замечена в классическом пальто, водолазке ирисочного цвета с сумкой в тон и узких джинсах. 



Посмотреть полностью: http://www.spletnik.ru/blogs/pro_zvezd/147247_po-zvezdnomu-puti-5-obrazov-bazovogo-garderoba-osenyu

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