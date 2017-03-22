Звезды Голливуда в костюмах Scabal

Роберт Дауни-мл., Бен Аффлек, Джастин Тимберлейк, Джек Николсон, Леонардо Ди Каприо, Том Круз — и это далеко не полный список голливудских звезд, предпочитающих костюмы Scabal. Выбрав для себя безупречное качество, они не только вызывают восхищенные взгляды поклонников, но и вместе с прославленным брендом пишут историю Голливуда.

Тесное плодотворное сотрудничество бренда Scabal и американской киноиндустрии началось еще в 1972 году. Тогда создателям оскароносной криминальной саги «Крестный отец» потребовалось одеть главных героев фильма в мужские костюмы, которые бы подчеркивали особый статус и вкусы семьи гангстеров. И когда стало понятно, что обычным отутюженным реквизитом в данном случае не обойтись, они обратились за помощью именно к портным компании Scabal.

Первый совместный опыт и его результат превзошел все ожидания. Дон Вито Корлеоне, которого гениально сыграл Марлон Брандо, и его сын Майкл Корлеоне в исполнении не менее талантливого Аль Пачино выглядели безупречно. Независимо от поворотов сюжетной линии главные герои саги были бесконечно элегантны и преисполнены особого шарма, а их внешний облик и стиль вызывали восхищение зрителей.

Scabal — «портной Голливуда»

За компанией Scabal прочно закрепилась слава «особого портного» Голливуда. За ее плечами создание мужских костюмов для киношедевров всех жанров.

«Уолл-стрит».

«Казино».

«Люди в черном».

«Титаник».

«Уолл-стрит 2: Деньги не спят».

Не говоря уже о прославленной Бондиане, главный герой которой всегда одет в строгие и элегантные костюмы бренда.

Каждый раз, когда авторам фильма необходимо воплотить на экране стильный образ героя, они обращаются за помощью именно к специалистам компании Scabal. И начинается творческий процесс, результатом которого становится создание единственного в своем роде костюма, который подчеркивает требовательный вкус героя и его стремление всегда выглядеть безупречно.

Сегодня империя Scabal — это целый мир, со своими традициями и таинством создания настоящих шедевров портновского искусства. Частично очарование этого мира было передано в картине Дж. Бурмена «Портной из Панамы». События шпионского фильма разворачиваются в среде портных, правдоподобно передать которую любезно согласилась компания Scabal. Предоставив для съемок кинокартины весь необходимый реквизит, она немного приоткрыла завесу таинственности и посвятила в законы портновского мира, доказав лишний раз прочность успешного союза с Голливудом.

Реальный мир империи Scabal

Но в отличие от драматического шпионского триллера «Портной из Панамы» мир империи Scabal не выдуманный, а реальный. Познакомиться с ним может каждый, кто посетит официальный сайт Scabal и прикоснется к священным традициям создания тканей и пошива костюма. Не навязывая собственных мыслей, специалисты компании умеют создавать уникальные вещи, подчеркивающие вкус и шарм сильного пола.

Костюм от компании Scabal — это не просто одежда для мужчин. Это неотъемлемая часть образа мужчины, который предпочитает в любой ситуации выглядеть элегантно, незабываемо и производить неизгладимое впечатление на окружающих. Именно поэтому костюмы бренда выбирают яркие натуры, привыкшие доминировать и иметь собственное мнение. Как правило, это политики, спортсмены, бизнесмены и, конечно же, звезды Голливуда, для которых компания стала особым и востребованным портным.

Фирменный бутик компании Scabal в Москве находится по адресу: 3-й Силикатный проезд, 4.