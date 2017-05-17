Звезды и «солнечные дети» снялись для фотопроекта в Петербурге

15 мая в Санкт-Петербурге на Малой Конюшенной улице открылась фотовыставка под открытым небом «Так просто быть рядом», посвященная людям с синдромом Дауна. К сожалению, зачастую общество относится к ним не так, как к своим обычным членам: на «солнечных людей» смотрят с опасением, с чувством неловкости, порой предпочитают отвернуться. Но эти искренние, трогательные и открытые люди нуждаются в нашем внимании как никто другой. Порой им достаточно только нашей улыбки. Для этого нужно немного: просто принимать их такими, какие они есть, и именно такова социальная задача этого проекта.

Данная выставка – плод совместных усилий благотворительного фонда Александра Кержакова «Звёзды детям», Санкт-Петербургской общественной организации инвалидов «Даун Центр» и фотографа Тимофея Шарко. Тимофей в своих работах постарался провести параллели между звездами и «особенными» детьми.

И те, и другие выделяются из общей массы, притягивают взгляды. Вот только окружающие относятся к ним по-разному. Но стоит увидеть эти портреты, чтобы понять, что люди, запечатленные на них, не делятся на плохих и хороших, умных и глупых, достойных и не очень. Есть только люди, заслуживающие одинаково доброжелательного отношения.

С «солнечными» детьми сфотографировались звезды кино, спорта и музыки: Михаил Боярский, Сергей Селин, Александр Кержаков, Андрей Ургант, Сергей Шнуров, Евгений Плющенко, Яна Рудковская, Сергей Мигицко, Максим Леонидов, Эвелина Блёданс, Кирилл Набутов, Андрей Макаревич, Стас Пьеха и многие другие.

Поддержать открытие проекта пришли дети, которые приняли в нем участие в качестве моделей, представители партнеров, а также Наталья Тюльпанова, Сергей Рост, Полина Толстун, Полина Сидихина, Иван Никифоров.

Учредитель благотворительно фонда «Звёзды детям» Александр Кержаков и председатель совета Санкт-Петербургской общественной организации инвалидов «Даун Центр» Ольга Морозова в торжественной обстановке перерезали ленту и пригласили присутствующих к просмотру. Экспозиция стала частью культурной программы Петербургского международного экономического форума 2017 года. Успех проекта вдохновил организаторов на продолжение работы. Выставка пробудет на Малой Конюшенной до начала сентября.

Параллельно организаторы запустили конкурс в социальных сетях. Для участия в нем нужно сделать селфи с понравившимся фотостендом, выложить фотографию в Instagram с тегом #такпростобытьрядом и побороться за шанс выиграть главный приз – встречу с самим Александром Кержаковым! Итоги конкурса будут подведены в сентябре.

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