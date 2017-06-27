Звезды кино выбирают российского дизайнера!

Уникальное дефиле, в котором по сложившейся традиции приняли участие актрисы кино, стало ярким украшением 39-го Международного московского кинофестиваля. Давний друг Благотворительного фонда «Русский Силуэт», российский дизайнер, кутюрье Игорь Гуляев подобрал для каждой из девушек эксклюзивный образ, в котором кинодивы смело могут появиться на большом экране.

Именитые хозяева вечера: президент Международного московского кинофестиваля Никита Михалков, президент Благотворительного фонда «Русский Силуэт» Татьяна Михалкова и его учредитель Александр Митрошенков приветствовали прибывающих гостей на красной дорожке в Галерее искусств Зураба Церетели 26 июня.

«Каждый год на этом вечере открываются новые имена, каждый год на этот подиум выходят очень красивые люди в удивительно красивых нарядах. Так устроена мода, что костюмы и платья, которые мы видим здесь, вряд ли оденешь в троллейбусе. Давайте же сегодня насладимся выдумкой, фантазией русских дизайнеров!», - предложил Никита Михалков.

«Мы счастливы видеть на этой красой дорожке любимых актрис, одетых в наряды российских дизайнеров. В этом есть и большая заслуга нашего фонда. Конкурс «Русский Силуэт» охватывает более 200 учебных учреждений, в нем участвуют почти две тысячи дизайнеров из 30 городов России и зарубежья! Мы гордимся, что открыли столько начинающих художников, которые нашли свою дорогу в жизни, вырастили потрясающе талантливых модельеров, готовых одеть всю страну», - отметила вдохновитель и сердце «Русского Силуэта» Татьяна Михалкова.

Такие известные сегодня дизайнеры как Алена Ахмадуллина, Александр Терехов, Виктория Газинская и многие другие в свое время становились призерами конкурса «Русский Силуэт». Уже более 20 лет Фонд поддерживает молодых одаренных художников. Для них участие в конкурсе – это шанс раскрыть свой потенциал и окунуться в мир высокой моды. В этот вечер возможность представить свои коллекции на одном подиуме с известным дизайнером Игорем Гулевым получили финалисты XII Международного конкурса «Русский Силуэт»: Светлана Любимова (Национальный институт дизайна), Ирина Ходыницкая (Академия Вячеслава Зайцева), Джавгарат Айдиева (Российский государственный университет имени Косыгина), Мария Лукашук (Минск). Креативные работы начинающих модельеров вызвали у гостей неподдельный интерес и желание заполучить пару необычных нарядов в своем гардеробе.

А вот наряды звездного кутюрье, которые с достоинством носят такие мировые знаменитости как Монсерат Кабалье, Лара Фабиан, Голди Хоун, Орнелла Мути, вошедшая в этом году в состав жюри Кинофестиваля, вызвали бурные овации. Легкой манящей походкой по подиуму прошли блистательные российские актрисы: Анжелика Агурбаш, Анна Снаткина, Марина Орлова, Олеся Фаттахова, Алена Яковлева, Алеса Качер, Мария Казакова, София Каштанова, Анна Горшкова, Елена Захарова, Татьяна Борисова, Женя Неронова, Ирина Лачина, модель - лицо Благотворительного фонда «Русский Силуэт» Ксения Гусева, ведущая Наталья Капусткина, а также юная исполнительница Эммануэль Турецкая.

Эффектным и неожиданным было появление на вечере арт-группы «SOPRANO Турецкого». Словно по волшебству в зале возник роскошный кадиллак-ретро. А из него вышли обаятельные солистки группы, которые своим исполнением шедевра мировой классики Adagio Т.Альбинони покорили всех присутствующих.

Генеральным спонсором традиционного вечера Благотворительного фонда «Русский Силуэт» выступает Банк ВТБ.

Поддержку и помощь в организации мероприятия оказали:

компания ESTEL – ведущий российский производитель профессиональной косметики для волос;

сеть изысканных бутиков «Beauty Boutique», работающих в области Красоты и здоровья и реализующих продукцию японских и европейских торговых марок люкс и премиум класса: Majestic, Shere&Nagel и омолаживающие органические продукты из Японии Daigo;

компания «Аристо Девелоперс», которая на протяжении 37 лет является ведущим застройщиком на Кипре, предоставляя самый большой ассортимент недвижимости на острове в самых престижных районах;

Alcreme – молодой, быстро развивающийся бренд, выпускающий уникальный десерт – алкогольное мороженое, которое выступает отличной альтернативой алкогольным коктейлям и напиткам;

одно из крупнейших предприятий России по розливу тихих и игристых виноградных вин «Кубань-Вино», основанное в 1956 году;

ведущее предприятие по производству соков и нектаров «Сады Придонья» (торговая марка «Золотая Русь»), которое использует для своей продукции лучшие фрукты со всего света;

компания ООО «Перфект» с брендами «QuoVadis» и «Waldmann», которая создает элитные высококачественные письменные принадлежности;

Московский клуб визажистов «ФОРУМ», который уже больше двадцати лет помогает создавать make-up образы моделей для показов на проектах «Русского силуэта».