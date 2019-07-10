Звезды на церемонии закрытия отборочного олимпийского турнира по конному спорту «Токийский тур»

С 20 по 30 июня в подмосковном конном комплексе MAXIMA PARK прошли уникальные соревнования по конному спорту – специальный отборочный олимпийский турнир «Токийский тур». Целую неделю зрители наблюдали как 7 команд-участниц сражаются за путевку на Олимпиаду-2020 в Токио. А торжественную церемонию закрытия в минувшее воскресенье посетило множество поклонников этого благородного вида спорта, среди которых оказалось немало российских знаменитостей.

Несмотря на то, что в заключительный день для гостей было подготовлено большое количество тематических мастер-классов и других активностей, многие до самого финала не покидали лаунж-зону и трибуны, откуда с увлечением следили за ходом соревнований.

«Токийский тур» стал совершенно новым для мирового спортивного сообщества событием. Специальный квалификационный турнир для стран, входящих в олимпийскую группу С, проводился впервые в истории и собрал на территории России спортсменов из России, Израиля, Польши, Узбекистана, Азербайджана, Кыргызстана и Беларуси. В первые дни турнира участники демонстрировали судьям набор упражнений высокой сложности в ходе соревнований по выездке, а в оставшиеся – преодолевали барьеры на боевом поле во время отборочного тур по конкуру.

Высокое мастерство и владение техникой помогли сборной России по выездке получить командную лицензию к Олимпийским играм в Токио 2020. В Гран-при по конкуру победу одержала сборная Израиля.

После торжественной церемонии награждения победителей, перед гостями выступили Московский Казачий Хор и кавер-группа «Давинчи». Звезды делились впечатлениями и совсем не торопились разъезжаться.

Среди почетных гостей были президент Федерации конного спорта России Марина Владимировна Сечина, а также Тихонова Татьяна (РГ-Девелопмент), Екатерина Андреева, Дмитрий Борисов, Владимир Кожин, Олеся Бословяк-Кожина, Анна Тихомирова, Аделина Сотникова, Глафира Тарханова, Сабина Ахмедова, Марьяна Спивак с мужем и сыном, Екатерина Одинцова, Мария Голубкина, Татьяна Веденеева, Анастасия Задорина, Антон Азаров, Виктория Андреянова, Юлия Андреянова, Елизавета Костюкова, Светлана Абрамова с мужем, Александр Соколовский, Андрей Разыграев, Татьяна Рогаченко, Дильбар Файзиева, Анна Плетнева, Ольга Якубович, Вера Сотникова, Кирилл Шубский.

Комментарии гостей:

Марина Владимировна Сечина, президент Федерации конного спорта России: «Мы рады победам и результатам всех спортсменов, поэтому конный спорт всегда был и будет являться объединяющим фактором для дружбы, взаимного сотрудничества и добрых искренних отношений между странами. Поздравляю всех с завершением «Токийского тура» и хочу пожелать и спортсменам, и зрителям больше таких спортивных праздников, здорового азарта, прекрасных результатов и великолепного настроения».

Екатерина Андреева: «Мое первое знакомство с лошадью состоялось, когда мне было около 30 лет. Это был ахалтыкинец, но я этого не знала, поэтому просто подошла к нему, потрепала его за ушком, а он, видимо, настолько ошалел от моей наглости, что позволил себя оседлать. С тех пор я время от времени катаюсь на лошадях, но, интересный факт, не могу их шпорить лошадь, - всегда договариваюсь».

Владимир Кожин: «В детстве я имел возможность каждое лето выезжать на Дон, и все это время было связано с лошадьми. Там было много прекрасного – и рыцарские турниры, и обучение езде без седла. Были и удары копытом, но гораздо больше было удовольствия от общения с этими красивейшими и умнейшими животными, к которым нужно найти подход».

Олеся Бословяк: «То, что сегодня я наблюдаю с трибуны – это высший пилотаж. Трудно представить, как хрупкий на вид всадник может обуздать такое мощное и своенравное животное. Я сама занималась верховой ездой, поэтому знаю, насколько сложно найти с лошадью контакт. Восхищаюсь спортсменами и наслаждаюсь красотой этого вида спорта».

Глафира Тарханова: «Хочу поблагодарить Федерацию конного спорта России за приглашение на это удивительное мероприятие. Мы поучаствовали в отборах на Олимпиаду в Токио 2020, и это большая честь. Событие собрало нас с друзьями загородом в этот летний день, который мы отлично провели».

Аделина Сотникова: «Спортсмены отдают очень много нервов, времени, жизни, делая свое дело, поэтому любой спорт необходимо поддерживать и продвигать. Спасибо Федерации за то, что делает так много для российского конного спорта. Хочу пожелать удачи и дальнейших побед всем спортсменам-конникам».

Дмитрий Борисов: «Я с интересом следил за ходом соревнований и не мог пропустить церемонию закрытия. Кстати, в детстве я сам занимался верховой ездой, это большое удовольствие, - рекомендую всем попробовать».

Анна Тихомирова: «Здорово, что благодаря Федерации конного спорта такое мероприятие прошло в России. Наши конкуристы заняли третье место, но я уверена, что в будущем сборную ждут большие успехи. Я знаю, насколько это сложный вид спорта, и мне приятно видеть, как много поклонников собралось поддержать своих героев».

Виктория Андреянова: «Я люблю лошадей с детства. Когда я была маленькой, я жила у папы в деревне и часто ездила верхом. Никогда не забуду, как однажды лошадь, на которой сидела моя сестра Катя Стриженова, понесло в степь. Хорошо, что Катя не успела испугаться, и все разрешилось без трагедий. Сегодня я встретила много знакомых лиц и была приятно удивлена тем, сколько у нас поклонников конного спорта».

Мария Голубкина: «Я всю жизнь занимаюсь выездкой и у меня второй взрослый разряд по конному спорту. Думаю, я была хорошим любителем и лучшим всадником среди российских актрис».

Выражаем благодарность партнерам, которые помогли провести это знаковое спортивное мероприятие на самом высоком уровне:

Генеральные партнеры мероприятия:

Компания Кругосвет Карго, которая осуществляет транспортно-экспедиторские услуги. Специализацией деятельности компании также является комплексная логистика технологического оборудования и оказание услуг по таможенному оформлению. "Кругосвет Карго" работает со всеми видами транспорта, предоставляя услуги по транспортировке груза в любую точку мира Инвестиционно-девелоперская компания «РГ-Девелопмент» - стратегический партнер Федерации конного спорта России и платиновый партнер Токийского тура - активно поддерживает спортивные мероприятия и развитие конного спорта в России. РГ-Девелопмент считает частью своей миссии продвижение здорового образа жизни, а также привлечение граждан к регулярным занятиям спортом. Все жилые комплексы компании строятся вблизи природных парков и оснащены необходимой спортивной инфраструктурой.

Особая благодарность партнеру, который поддерживает мероприятия Федерации уже не первый раз:

ПАО «БАНК УРАЛСИБ» - один из крупнейших универсальных банков страны с 30- летней историей развития и широким спектром финансовых услуг для частных и корпоративных клиентов.

Партнеры мероприятия:

Международная федерация конного спорта FEI (Fédération Equestre Internationale), которая представляет интересы и инициирует развитие конного спорта во всем мире Олимпийский Комитет России Конная Россия Maxima Park. Крупнейший загородный конно-спортивный комплекс европейского уровня Правительство Московской Области LG SIGNATURE - ультра-премиальный бренд совершенной техники для дома LG SIGNATURE, создающий качественно новое восприятие жизни для самой взыскательной аудитории. Blackglama - меховой бутик «Blackglama» в ГУМе и его основательница Елена Неверовская. В бутике представлена коллекция уникальных изделий из ценных мехов самого высокого качества, в том числе из легендарной американской чёрной норки «Blackglama». Galop TEZ TOUR - международный туроператор, работающий на российском рынке 25 лет и лидирующий по отправке туристов из России. В приоритете TEZ TOUR – высокий уровень сервиса в режиме 24/7 и постоянный контроль качества оказываемых услуг. Nana Princess Suites Villas & Spa - пятизвездочный спа-отель расположен на частном пляже в греческом городе Херсониссосе и славится великолепным сервисом, современным оздоровительным клуб и спа-центром. Почти у всех люксов и вилл с индивидуальным дизайном есть собственный плавательный бассейн и просторные зоны на открытом воздухе, откуда можно любоваться шикарным видом на Критское море. Орел Черный Двухглавый CPS VolksWagen Гефест ОЗК Императорский Фарфоровый Завод – его история уже 275 лет тесно связана с историей России. Императорский фарфор представлен во многих музеях мира, а за право обладать им борются коллекционеры на аукционах Сотбис и Кристи. Cluev ХИМЕКС Семикаракорская керамика Гусь Хрустальный Лепс бар

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